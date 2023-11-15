Τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν σιγά σιγά στη θέση τους και οι ήρωες βιώνουν την προδοσία στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Ο Ανδρέας καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να διατηρήσει την ψυχραιμία του, όσο οι υποψίες του για τη Μάρμω και τον Κίτσο ολοένα και επιβεβαιώνονται. Πλέον, είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει ευθέως και τους δύο…

Ο Κίτσος δεν μπορεί να δεχτεί το χωρισμό του με τη Μάρμω και προσπαθεί να την προσεγγίσει. Εκείνη όμως, γεμάτη ενοχές για τον Ανδρέα, αναγκάζεται να τον διώξει. Ο Κίτσος, απελπισμένος, δεν ακούει κανέναν και ωθείται στην αυτοκαταστροφή…

Η Χρυσοστόμη και η Ιλαρία συνεχίζουν τις προσπάθειες να πείσουν την Καλή να πάρει πίσω την κατάρα για το νόθο παιδί, εκείνη όμως είναι αμετακίνητη στη θέση της. Επιπλέον, η Χρυσοστόμη σκαρφίζεται ένα ακόμα σχέδιο για να αποτρέψει να βγει στο φως η ταυτότητα του νόθου…

Η Λιάνα προσπαθεί να εξηγήσει στον Θωμά τους λόγους για τους οποίους δέχτηκε την πρόταση γάμου του Γαζή εκείνος όμως αρνείται να την καταλάβει.

Ο Μαρμάρης βρίσκει ακόμα μια ευκαιρία για να εδραιώσει την επιρροή του στον Φάνη, η Πέλλα όμως αρνείται να τον βοηθήσει αυτή τη φορά.

Η Θάλεια επιμένει στην απόφασή της να παντρευτεί τον Στέφανο κάνοντας έξαλλη τη Μερόπη. Μία κίνηση του Στέφανου όμως θα προκαλέσει την έκπληξη όλων…

Ποια θα είναι η αντίδραση του Ανδρέα όταν καταλάβει πως κάτι τρέχει ανάμεσα σε Κίτσο και Μάρμω;

Πώς διαχειρίζεται ο Κίτσος την απόρριψη από τη Μάρμω και ποιοι βρίσκονται στο πλευρό του;

Ποιο είναι το σχέδιο της Χρυσοστόμης για να διατηρήσει μυστική την ταυτότητα του νόθου παιδιού της οικογένειας;

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Δευτέρα με Πέμπτη στις 21.00

Στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Δασκάλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Γιάννης Ζαφείρης (Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία)

