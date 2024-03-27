Νέο ντοκιμαντέρ για το συγκρότημα The Beach Boys θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 24 Μαΐου.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Beach Boys» παρακολουθεί την άνοδο και την πορεία του θρυλικού ποπ γκρουπ της Καλιφόρνια, με στιγμιότυπα που θα προβληθούν για πρώτη φορά και ολοκαίνουργιες συνεντεύξεις με τα εν ζωή μέλη του, Μπράιαν Γουίλσον, Μάικ Λαβ, Αλ Τζαρντίν, Ντέιβιντ Μαρκς, Μπρους Τζόνστον και Μπλόντι Τσάπλιν.

Η ταινία υπόσχεται επίσης συνεντεύξεις με αξιόλογους θαυμαστές των Beach Boys, συμπεριλαμβανομένων του τραγουδιστή και κιθαρίστα των Fleetwood Mac, Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ και των τραγουδιστών Ράιαν Τέντερ και Τζανέλ Μονά.

Ο Φρανκ Μάρσαλ και ο Tομ Ζίμνι είναι σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ που περιγράφεται ως «εορτασμός του θρυλικού συγκροτήματος που έφερε επανάσταση στην ποπ μουσική και τον εμβληματικό, αρμονικό ήχο που δημιούργησε, ο οποίος προσωποποίησε το όνειρο της Καλιφόρνια, συναρπάζοντας τους θαυμαστές για γενιές».

Το σάουντρακ του ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο για μετάδοση παράλληλα με την πρεμιέρα της ταινίας στις 24 Μαΐου. Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ θα συμπέσει με την επανακυκλοφορία του άλμπουμ των Beach Boys του 1964 «Shut Down Vol. 2» σε περιορισμένη έκδοση βινυλίου στις 29 Μαρτίου. Το επίσημο βιβλίο του γκρουπ, «The Beach Boys by the Beach Boys», θα κυκλοφορήσει επίσης στις 2 Απριλίου μέσω των εκδόσεων Genesis.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

