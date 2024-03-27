Λογαριασμός
Πολλές φορές έχει ακουστεί στο πλατό η φράση «δεν μπορώ να σου βάλω μεγάλο βαθμό γιατί έφερες ένα σετ». Σήμερα λοιπόν έφτασε η ώρα οι διαγωνιζόμενες να παρουσιάσουν looks που θα περιλαμβάνουν ένα σετ αλλά θα έχει γίνει το απαραίτητο styling που θα αναβαθμίσει την εικόνα

my style

MY STYLE ROCKS
με την Κατερίνα Καραβάτου

Πολλές φορές έχει ακουστεί στο πλατό του My Style Rocks από τις διαγωνιζόμενες η φράση «δεν μπορώ να σου βάλω μεγάλο βαθμό γιατί έφερες ένα σετ». Από την άλλη πλευρά η κριτική επιτροπή έχει σχολιάσει πως δεν έχει σημασία αν ένα look έχει βασιστεί σε ένα σετ αλλά το styling που έχει γίνει πάνω σε αυτό. Σήμερα λοιπόν έφτασε η ώρα οι διαγωνιζόμενες να παρουσιάσουν looks που θα περιλαμβάνουν ένα σετ αλλά θα έχει γίνει το απαραίτητο styling που θα αναβαθμίσει την εικόνα.

Η Ζέτα συνδυάζει το σετ της με ένα μαντώ της γιαγιάς της από τη δεκαετία του ’40 και η επιλογή της,  της φέρνει γούρι!

Ο Λάκης Γαβαλάς επικροτεί τη λεοπάρ εμφάνιση της Σιμόν και την ανταμείβει βαθμολογικά αν και υπάρχει και η αντίθετη γνώμη πως χρωματικά είναι μια φθινοπωρινή εμφάνιση.

Η αντιπαράθεση που υπάρχει ανάμεσα στη Φωτεινή και τη Μπι συνεχίζεται. Όταν η πρώτη αποφασίζει να φέρει ξανά ως πρόταση το «no pants trend» η Μπι αντιδρά πως δεν θέλει να το βλέπει συνέχεια. Η προσπάθεια της Ζέτας να υπερασπιστεί τη Φωτεινή εκνευρίζει ακόμα περισσότερο τη Μπι… Ένα κορδονάκι που έχει ξεμείνει στη μπότα της δεν ξεφεύγει από το βλέμμα του Στέλιου Κουδουνάρη…

Η εμφάνιση της Νικολίνας απογοητεύει την κριτική επιτροπή που περίμενε σίγουρα περισσότερα από εκείνη….

MY STYLΕ ROCKS!
Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

