MY STYLE ROCKS

με την Κατερίνα Καραβάτου

Πολλές φορές έχει ακουστεί στο πλατό του My Style Rocks από τις διαγωνιζόμενες η φράση «δεν μπορώ να σου βάλω μεγάλο βαθμό γιατί έφερες ένα σετ». Από την άλλη πλευρά η κριτική επιτροπή έχει σχολιάσει πως δεν έχει σημασία αν ένα look έχει βασιστεί σε ένα σετ αλλά το styling που έχει γίνει πάνω σε αυτό. Σήμερα λοιπόν έφτασε η ώρα οι διαγωνιζόμενες να παρουσιάσουν looks που θα περιλαμβάνουν ένα σετ αλλά θα έχει γίνει το απαραίτητο styling που θα αναβαθμίσει την εικόνα.

Η Ζέτα συνδυάζει το σετ της με ένα μαντώ της γιαγιάς της από τη δεκαετία του ’40 και η επιλογή της, της φέρνει γούρι!

Ο Λάκης Γαβαλάς επικροτεί τη λεοπάρ εμφάνιση της Σιμόν και την ανταμείβει βαθμολογικά αν και υπάρχει και η αντίθετη γνώμη πως χρωματικά είναι μια φθινοπωρινή εμφάνιση.

Η αντιπαράθεση που υπάρχει ανάμεσα στη Φωτεινή και τη Μπι συνεχίζεται. Όταν η πρώτη αποφασίζει να φέρει ξανά ως πρόταση το «no pants trend» η Μπι αντιδρά πως δεν θέλει να το βλέπει συνέχεια. Η προσπάθεια της Ζέτας να υπερασπιστεί τη Φωτεινή εκνευρίζει ακόμα περισσότερο τη Μπι… Ένα κορδονάκι που έχει ξεμείνει στη μπότα της δεν ξεφεύγει από το βλέμμα του Στέλιου Κουδουνάρη…

Η εμφάνιση της Νικολίνας απογοητεύει την κριτική επιτροπή που περίμενε σίγουρα περισσότερα από εκείνη….

Δείτε το τρέιλερ

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.