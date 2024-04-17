Μπορεί ο Σάκης να μην ακολουθεί πιστά τις οδηγίες της κόρης του, Χαράς, έχει αποδείξει όμως πως μαγειρεύει Καλύτερα από τους αντιπάλους. Σήμερα, θα αντιμετωπίσει δύο κολλητούς φίλους, τον Αλέξανδρο και τον Μιχαήλ. Οι συνταγές και των δύο ζευγαριών είναι δύσκολες με ένταση και αρώματα. Τι γνώμη θα έχει όμως ο Έκτορας, μετά τη δοκιμή;

Δείτε το trailer:

Ο Σάκης μπαίνει για τέταρτη φορά στην κουζίνα και πλέον έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Η Χαρά του βάζει δύσκολα και πάλι και του δίνει οδηγίες για «μύδια σαγανάκι με κριθαράκι λαχανικών». Θα σταθεί αντάξιος των προσδοκιών της κόρης του και στο σημερινό επεισόδιο;

Ο Αλέξανδρος και ο Μιχαήλ είναι πολύ καλοί φίλοι και συνάδελφοι – δουλεύουν και οι δύο ως barmen και όπως εκμυστηρεύονται στον Μάρκο, η φιλία τους προέκυψε μετά από έναν καβγά. Ο Μιχαήλ παίρνει τις κουτάλες και, παρότι οι γνώσεις του στη μαγειρική είναι οι βασικές, καταφέρνει να μαγειρέψει «τσουχτή Μάνης με σκορδόψωμο». Οι δυο τους πιστεύουν ότι το πιάτο τους είναι εξαιρετικό και θα καταφέρουν να διακόψουν την επιτυχημένη πορεία μπαμπά και κόρης.

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Προηγούμενο Επόμενο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.