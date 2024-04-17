Pamela Anderson-Liam Neeson: Θα πρωταγωνιστήσουν στο remake των «Τρελών Σφαιρών»

Η Πάμελα Άντερσον υπέγραψε για να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Λίαμ Νίσον στο άτιτλο remake του «Naked Gun» της Paramount Pictures, βασισμένο στις αστυνομικές παρωδίες που κυκλοφόρησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ο Ακίβα Σάφερ σκηνοθετεί την κωμωδία, το σενάριο της οποίας υπογράφει ο ίδιος μαζί με τους Νταν Γκρέγκορ και Νταγκ Μαντ. Το τρίο ήταν πίσω από τη δημοφιλή και βραβευμένη με Emmy ταινία της Disney+, «Chip 'n Dale: Rescue Rangers».

Pamela Anderson and Liam Neeson to star in Naked Gun remake https://t.co/4s9u7eQY28 — Guardian news (@guardiannews) April 16, 2024

Η πρωτότυπη ταινία του 1988, που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τους Τζέρι Ζούκερ, Τζιμ Άμπραχαμς και Ντέιβιντ Ζούκερ και βασίστηκε στην τηλεοπτική τους σειρά «Police Squad!» που διήρκεσε μόνο έξι επεισόδια, διακωμωδούσε τα τροπάρια των αστυνομικών σειρών και ταινιών εκείνης της εποχής. Στο επίκεντρο ήταν ένας ανίκανος και ανίδεος ντετέκτιβ ονόματι Φρανκ Ντρέμπιν, τον οποίο υποδυόταν ο Λέσλι Νίλσεν, ο οποίος όμως κατάφερνε με κάποιο τρόπο να εξιχνιάσει το έγκλημα και να σώσει την κατάσταση.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν αποκαλυφθεί, αλλά είναι γνωστό ότι ο Νίσον υποδύεται τον Ντρέμπιν.

Η Άντερσον θα υποδυθεί το αντικείμενο του πόθου του, παρόμοιο με τον ρόλο που έπαιζε στο πρωτότυπο φιλμ η Πρισίλα Πρίσλεϊ, με ένα μείγμα σεξουαλικότητας και χαζομάρας.

Η Paramount έχει προγραμματίσει την κυκλοφορία της ταινίας για τις 18 Ιουλίου 2025.

Πηγή: skai.gr

