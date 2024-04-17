Survivor 2024: Ενημερώθηκε για την περιπέτεια του πατέρα του ο James: «Είναι Surivor»

Πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστή η είδηση για το ναυάγιο του πατέρα του James Καφετζή, και την περιπέτειά του στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο παίκτης ενημερώθηκε στο τελευταίο επεισόδιο από την παραγωγή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε δεν πίστευε αυτό που άκουγε.

Στο Συμβούλιο του νησιού, μετά από ερώτηση του Γιώργου Λιανού, μίλησε ανοιχτά για το θέμα μπροστά σε όλους, ενώ προσέθεσε πως αν δεν ήταν στο Survivor πιθανότατα θα ήταν μαζί του στο ταξίδι.

Ο φίλος του ο Γιώργος Γκιουλέκας πάντως, θεωρεί ευτύχημα το ότι ο James δεν ήταν μαζί με τον πατέρα του, καθώς δεν δείχνει και τόσο σκληροτράχηλος...



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.