Ο Γλάρος, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά στο Θέατρο Προσκήνιο

«Ο Γλάρος», η παράσταση του Δημήτρη Καραντζά, αποτελεί το τελευταίο μέρος μιας τριλογίας γύρω από το έργο του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα, μετά τις «Τρεις Αδελφές» (2020) και τον «Θείο Βάνια» (2022-23) και θα ανέβει στο Θέατρο Προσκήνιο, από 15 Δεκεμβρίου. Το γνωστό έργο του Ρώσου συγγραφέα, σαν μια αναρώτηση γύρω από τη θεατρική λειτουργία, την αναπαράσταση και τις μεθόδους της. Ο χορός των ανθρώπων του Τσέχωφ, γύρω από μια λίμνη, αναρωτιέται για την τέχνη, το μέλλον, αναπολεί τους ματαιωμένους έρωτες και συνθέτει μια κραυγή του ανθρώπου για ζωή, λίγο πριν βουλιάξει.

Παίζουν: Θεοδώρα Τζήμου, Μανώλης Μαυροματάκης, Αινείας Τσαμάτης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Νατάσα Εξηνταβελώνη κ.ά.

Παραστάσεις: Τετάρτη 19:00, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:15, Κυριακή 20:00

Εισιτήρια: Από 17€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Προσκήνιο, Καπνοκοπτηρίου 8, Αθήνα. Τηλ: 210.8256838

Dimitris Kalantzis Quartet – Jazz Tribute to Manos Hadjidakis στο Half Note

Το κουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή, έρχεται στη σκηνή του Half Note Jazz Club, για ένα μοναδικό jazz αφιέρωμα στον σπουδαίο Μάνο Χατζιδάκι, την Τετάρτη 17 Απριλίου. Σε αυτό το μοναδικό αφιέρωμα, που βασίζεται στο ομώνυμο άλπουμ του, ο Δημήτρης Καλαντζής έχει επιλέξει μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι που εκτείνονται σε ένα ευρύ χρονικό και αισθητικό φάσμα. Αρκετές από τις επιλογές προέρχονται από μουσικές και τραγούδια που γράφτηκαν για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Μαζί του επί σκηνής οι: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος (τρομπέτα, fluegelhorn), Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης (τύμπανα) και Γιώργος Γεωργιάδης (μπάσο).

Τετάρτη 17/4 στις 21:30

Εισιτήρια: Από 12€. Προπώληση: more.com

Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310

Μυστήριο 199 Βαγγέλης Τσάκος – Θάνος Τσίγκος: Μια έκθεση – αφιέρωμα σε δύο σπουδαίους καλλιτέχνες της Ελευσίνας

Από τις 17 Απριλίου έως και τις 19 Μαΐου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει στο Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας το «Μυστήριο 199 Βαγγέλης Τσάκος – Θάνος Τσίγκος», μία έκθεση – αφιέρωμα σε δύο σπουδαίους καλλιτέχνες της Ελευσίνας, τον βραβευμένο φωτογράφο Βαγγέλη Τσάκο και τον διεθνώς αναγνωρισμένο εικαστικό Θάνο Τσίγκο. Φωτογραφικά και ζωγραφικά έργα, μαρτυρίες, δημοσιεύματα, σπάνιες εκδόσεις και πολύτιμα υλικά, προϊόντα εκτενούς έρευνας, περιγράφουν την ιστορία τους και αναδεικνύουν ένα μικρό μόλις κομμάτι του ιδιαίτερα πλούσιου αλλά και ξεχωριστού έργου των δύο καλλιτεχνών.

Διάρκεια Έκθεσης: Από 17 Απριλίου έως 19 Μαΐου 2024

Ωράριο: Τετ/Πέμ/Παρ/Σάβ/Κυρ: 13:00 – 20:00

Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας, Νικολαΐδου, Ελευσίνα. Τηλέφωνο: 2105537100

