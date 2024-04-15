«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Ο Μάρκος παίρνει μέτρα προστασίας!

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Η Χαρά με τον μπαμπά της Σάκη, έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να κερδίσουν τους προηγούμενους αντιπάλους τους και να πάνε ένα βήμα παρακάτω στο παιχνίδι. Αυτή τη φορά έρχονται ακόμη πιο δυναμικά και διαγωνίζονται απέναντι σε δύο αγαπημένα αδέρφια, τον Άγγελο και τη Μαρία. Οι παίκτες μπαίνουν με κέφι στην κουζίνα και αρχίζει η μαγειρική μονομαχία!

Ο Σάκης, με την καθοδήγηση της Χαράς, μαγειρεύει «τηγανιά κοτόπουλο με σαλάτα και ρύζι». Θα καταφέρουν με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» να κερδίσουν άλλα 1.000 ευρώ;

Το σερί νικών τους πιστεύουν πως θα σταματήσουν δύο πολύ δεμένα αδέρφια. Ο Άγγελος που σπουδάζει κομμωτική και η Μαρία που είναι σίγουρη πως θα κερδίσουν γιατί φοράει τα τυχερά κόκκινα μποτάκια της. Ο Άγγελος ετοιμάζει ή προσπαθεί να ετοιμάσει «κεφτεδάκια τηγανητά με πατάτες», αλλά οι απρόβλεπτες κινήσεις του μέσα στην κουζίνα, κάνουν τον Μάρκο να πάρει μέτρα… για να προστατευτεί!

Και τα δύο ζευγάρια κάνουν λάθη στο χρόνο ψησίματος των συνταγών και ο Έκτορας θα το λάβει υπόψη για να αναδείξει τη νικητήρια συνταγή.

