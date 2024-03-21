Καταποντισμός, του Βασίλη Βηλαρά στο Εθνικό Θέατρο – Σκηνή Κατίνα Παξινού (ΡΕΞ)

Τα πρόσωπα της παράστασης «Καταποντισμός» επισκέπτονται την gay Ελλάδα της Μεταπολίτευσης και μεταφέρουν τις επιθυμίες, τις σκέψεις και τις αγωνίες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων εκείνης της περιόδου, όπως τις αποτύπωσαν τα ίδια, σε πρώτο πρόσωπο, μέσα από τις επιστολές που έστελναν στο επαναστατικό περιοδικό Αμφί, το πρώτο μέσο που άρθρωσε δημόσιο λόγο στην Ελλάδα για την queer εμπειρία. Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Βασίλης Βηλαράς, μετά τις παραστάσεις «Λοιμός» και «Σεισμός», υπογράφει το τελευταίο μέρος μιας τριλογίας που γιορτάζει τη ζωή και την ταυτότητα έξω από την ετεροκανονικότητα και την πατριαρχική νόρμα, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που εμπεριέχει ακόμα και σήμερα αυτή η μη συμμόρφωση.

Παίζουν: Dolly Vara, Βασίλης Βηλαράς, Kristof, Ανδρέας Teddy Λαζαράκος, Niko Rupllem

Παραστάσεις: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή| 21:00

Εισιτήρια: 5€-13€. Προπώληση: ticketservices.gr

Εθνικό Θέατρο – Σκηνή Κατίνα Παξινού (ΡΕΞ), Πανεπιστημίου 48, Αθήνα. Τηλ: 210 3301881 – 210 3305074

Ο Σταύρος Ξαρχάκος προτείνει…: Σημαντικοί μουσικοί-συνθέτες στο θέατρο Άλσος

«Ο Σταύρος Ξαρχάκος προτείνει» τους Βασίλη Δρογκάρη, Ηρακλή Ζάκκα, Αλέξανδρο Καψοκαβάδη και Νεοκλή Νεοφυτίδη για δύο συναυλίες την Πέμπτη 21 και 28 Μαρτίου 2024, στο θέατρο Άλσος. Ο Σταύρος Ξαρχάκος προτείνει και φέρνει στο επίκεντρο της προσοχής μας σημαντικούς νέους Έλληνες συνθέτες που ο ίδιος ξεχωρίζει και στους οποίους αναγνωρίζει ποιότητα και ταλέντα πολύτιμα και αναγκαία να έρθουν στο φως και να γίνουν ευρέως γνωστά.Η αρχή γίνεται φέτος με τους τέσσερις μουσικούς-συνθέτες Βασίλη Δρογκάρη, Ηρακλή Ζάκκα, Αλέξανδρο Καψοκαβάδη και Νεοκλή Νεοφυτίδη. Και οι τέσσερις είναι χρόνια μουσικοί συνοδοιπόροι του Σταύρου Ξαρχάκου με μεγάλες σημαντικές συνεργασίες, σπουδές, δισκογραφία και βραβεύσεις και ο καθένας είναι βιρτουόζος στον τομέα του: Ο Νεοκλής Νεοφυτίδης στο πιάνο, ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στην κιθάρα και το λάουτο, ο Ηρακλής Ζάκκας στο μπουζούκι και πολλά παραδοσιακά όργανα και ο Βασίλης Δρογκάρης στο ακορντεόν.

Πέμπτη 21/3 και 28/3, 21:00

Εισιτήρια: Πλατεία 30 ευρώ | Β’ Ζώνη – Πλατεία 25 ευρώ | Γ’ Ζώνη – Εξώστης Τραπέζια 20 ευρώ | Δ’ Ζώνη – Εξώστης θέσεις 20 ευρώ | Εξώστης (θέσεις Π.Ο.) 15 ευρώ | Ζώνη ορθίων – με απλό ποτό 10 ευρώ. Προπώληση: more.com.

Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως, Τηλ.: 210-8227471 & 210-8831487

Ο Πάνος Χαραλάμπους δημιουργεί τη δική του εικαστική Αμβρακία

Ηχητικά γλυπτά, επιτοίχια έργα και βίντεο, το καθένα και ένα επεισόδιο μιας μη γραμμικής αναδρομής στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ξηρόμερο Ακαρνανίας, συγκροτούν την ατομική έκθεση του Πάνου Χαραλάμπους με τίτλο «Amvrakia.Mia», που παρουσιάζεται από την Πέμπτη 21 Μαρτίου στη Citronne Gallery στην Αθήνα. Πρόκειται για μια εγκατάσταση «όπου η Αμβρακία αναδύεται μέσα από μια σειρά ολωσδιόλου λησμονημένων ημερών», όπως σημειώνει ο Πάνος Χαραλάμπους. Σε αυτήν συγκεντρώνονται οι κύριες προβληματικές που διέπουν το βιωματικό, ερευνητικό έργο του καλλιτέχνη και συγκεφαλαιώνονται στοιχεία της δουλειάς του στα οποία διακρίνονται επιδράσεις από τις ανθρωπιστικές σπουδές, κυρίως από την κοινωνική ανθρωπολογία, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, τη μουσική καθώς επίσης απόηχοι από την Αrte Povera και την τέχνη αρχείου.

Διάρκεια Έκθεσης: 21 Μαρτίου έως 11 Μαΐου 2024 | Εγκαίνια: Πέμπτη 21/3 στις 19:00 – 22:00

Ωράριο: Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 20:00. Τετάρτη/Σάββατο: 11:00 – 16:00

Citronne Gallery, Πατριάρχου Ιωακείμ 19 (4ος όροφος ), Αθήνα, Ελλάδα. Τηλ: 2107235226

