«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» με τη Γιούλα και την Άννα να διαγωνίζονται απέναντι στον Στέφανο και την Αλεξάνδρα. Ο Μάρκος υποδέχεται και τους τέσσερις στην κουζίνα και ανά δύο παίρνουν θέση για να μαγειρέψουν. Στη σημερινή μαγειρική μονομαχία σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα υλικά – και η ποσότητα αλλά και οι αναλογίες.

Η Γιούλα και η Άννα κατάφεραν να νικήσουν τους αντιπάλους τους και έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Η Άννα χορεύει, λέει ιστορίες και δηλώνει στον Μάρκο πως ήρθαν για να μείνουν. Οι δυο τους βάζουν τα δυνατά τους και μαγειρεύουν ένα κλασικό, μαμαδίστικο φαγητό - «κοτόπουλο με μπάμιες». Θα καταφέρει το πιάτο τους να ενθουσιάσει τον Έκτορα ή η αστοχία σε ένα υλικό θα οδηγήσει το πιάτο τους σε αποτυχία;

Απέναντί τους έρχεται ένα ζευγάρι, ο Στέφανος και η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα είναι διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων και ο Στέφανος είναι ιδιοκτήτης πίστας καρτ. Η μαγειρική ξεκινά και οι αποκαλύψεις της Αλεξάνδρας αφήνουν άφωνο τον Μάρκο. Ωστόσο, ο Στέφανος βάζει τα δυνατά του για να βγάλει την Αλεξάνδρα ασπροπρόσωπη, μαγειρεύοντας «τάκος με κιμά, γουακαμόλε και σος γιαουρτιού». Η συλλογή υλικών όμως δεν θα πάει καθόλου καλά και τα πράγματα θα φτάσουν πολύ κοντά στην καταστροφή!

Το αλάτι και το σκόρδο θα καθορίσουν την απόφαση του Έκτορα για το καλύτερο πιάτο που θα κερδίσει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου.

