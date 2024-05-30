Επιστήμονες στη Φλόριντα χρησιμοποίησαν τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και της εικονικής πραγματικότητας για να δημιουργήσουν 3D απεικονίσεις του εγκεφάλου ποντικιών, που προσομοιάζει στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Η χαρτογράφηση του εγκεφάλου με τη χρήση των παραπάνω νέων τεχνολογικών μέσων, συμβάλλει σύμφωνα με τους επιστήμονες στην καλύτερη μελέτη και κατ'επέκταση κατανόηση ασθενειών, όπως το Αλτσχάιμερ και ο αυτισμός ή άλλες παρόμοιες διαταραχές του εγκεφάλου.

Ακολουθώντας τη διαδρομή των νευρώνων προς απαντήσεις

Μια ομάδα σε εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντα (USF) χρησιμοποίησε εικονική πραγματικότητα (VR) και τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει ένα οπτικό χρονοδιάγραμμα υψηλής ευκρίνειας του ταξιδιού δισεκατομμυρίων νευρώνων στον εγκέφαλο νεογέννητων ποντικών.

Η σύνθετη τεχνολογία απεικόνισης παρέχει περίπλοκες τρισδιάστατες αποδόσεις της χρονολογίας του πρώιμου σχηματισμού του εγκεφάλου, οι οποίες εκτελούνται μέσω υφιστάμενων γλωσσικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και αναλύονται για αλλαγές. Τα τρωκτικά έχουν παρόμοιους τύπους νευρώνων και συνδέσεις με τους ανθρώπους.

Η επιστήμη επικεντρώνεται στον κάλυκα του Held, τον μεγαλύτερο νευρικό τερματικό σταθμό στον εγκέφαλο όλων των θηλαστικών, το οποίο επεξεργάζεται τον ήχο. Η ακουστική δυσλειτουργία έχει αναγνωριστεί ευρέως ως η πηγή συμπτωμάτων διαταραχών συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού που συνήθως οδηγούν σε κοινωνική και γνωστική εξασθένηση.

«Οι πληροφορίες μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές, που συμβαίνουν στον εγκέφαλο, όταν αυτός δεν αναπτύσσεται σωστά σε πρώιμο στάδιο» ανέφερε ο Γιώργος Σπύρου, καθηγητής Ιατρικής Μηχανικής στο USF, ο οποίος συνέκρινε τις εικόνες με έναν οδικό χάρτη.

3D χάρτης του τερματικού νευρικού κάλυκα του εγκεφάλου ενός ποντικιού Πηγή: Πανεπιστήμιο της Φλόριντα

«Είναι σαν να έχετε μια διαδρομή, ας πούμε, από τη Νέα Υόρκη στο Σικάγο, και κάποιος να παρακάμπτει το Κλίβελαντ. Μπορείτε να καταλάβετε τον λόγο που υπήρχε κάποια ράμπα σε σημείο που δεν θα έπρεπε να είναι, να επιστρέψετε και να τη διορθώσετε.

«Μεταξύ του τέταρτου και του πέμπτου μήνα κύησης, ο αριθμός των νευρώνων στο νευρικό σύστημα εκρήγνυται σχεδόν εκθετικά και σχηματίζονται συνάψεις, δηλαδή συνδέσεις μεταξύ νευρικών κυττάρων, με ρυθμό περίπου ένα εκατομμύριο ανά δευτερόλεπτο, ένας απίστευτος αριθμός αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν σχεδόν 100 τόνοι συνάψεων σε έναν ενήλικο ανθρώπινο εγκέφαλο».

Πηγή: TheGuardian

