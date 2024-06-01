Τελειωμό δεν έχουν τα περιστατικά με την εμφάνιση φιδιών στην περιοχή της Πάτρας. Αυτή τη φορά δεν μιλάμε για το κέντρο της πόλης αλλά για την παραλία!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πελοπόννησος» την Παρασκευή προκλήθηκε αναστάτωση στην παραλία Καστελόκαμπος, όταν έκανε την εμφάνισή του ένα φίδι!

Μάλιστα, όπως φαίνεται και από βίντεο που τράβηξε μία γυναίκα, το φίδι βρίσκεται μέσα στη θάλασσα ενώ στη συνέχεια βγαίνει στην ακτή, προκαλώντας φόβο και πανικό στους λουόμενους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.