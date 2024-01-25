Ο Όλιβερ Στόουν ζήτησε συγγνώμη για την κριτική που άσκησε στην υπερπαραγωγή «Barbie» που σκηνοθέτησε η Γκρέτα Γκέργουιγκ, λέγοντας ότι τώρα «εκτιμώ την ταινία για την πρωτοτυπία και τα θέματά της».

Ο Στόουν σε συνέντευξή του στο City AM τον Ιούνιο του 2023, την οποία επανέφερε το Deadline την Κυριακή, είχε πει ότι ο Ράιαν Γκόσλινγκ «χάνει το χρόνο του» αν κάνει τέτοιες ταινίες για τα χρήματα. «Θα έπρεπε να κάνει πιο σοβαρές ταινίες. Δεν θα έπρεπε να είναι μέρος αυτής της βρεφοποίησης του Χόλιγουντ».

Ωστόσο, σε μια ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), όπως αναφέρει η εφημερίδα «Guardian», ο σκηνοθέτης είπε ότι όταν έκανε τα σχόλια δεν είχε δει την «Barbie» και «είχε ελάχιστη έως καθόλου γνώση του έργου πέρα από τον τίτλο του».

Συνέχισε λέγοντας: «Μπόρεσα και είδα τη "Barbie" σε ένα σινεμά τον Ιούλιο και εκτίμησα την ταινία για την πρωτοτυπία και τα θέματά της. Βρήκα την προσέγγιση των κινηματογραφιστών σίγουρα διαφορετική από ό,τι περίμενα. Ζητώ συγγνώμη που μίλησα με άγνοια».

Και πρόσθεσε: «Το box office της Barbie τόνωσε πολύ το ηθικό της επιχείρησής μας, κάτι που ήταν ευπρόσδεκτο. Εύχομαι στην Γκρέτα και σε όλη την ομάδα της Barbie καλή τύχη στα Όσκαρ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

