Τραγικό θάνατο βρήκε μία ηλικιωμένη γυναίκα από την Αυστρία, όταν απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό τηςπου άρπαξε φωτιά, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στο Νότιο Πήλιο.

Όλα συνέβησαν αργά χθες το βράδυ όταν η γυναίκα από την Αυστρία - που ζούσε τα τελευταία χρόνια μόνιμα στην Ελλάδα σε οικισμό κοντά στη Μηλίνα -, είχε μεταβεί με το μεγάλο τζιπ που η ίδια οδηγούσε,στον Πλατανιά για να δει κάποιους φίλους.Στην επιστροφή προς το σπίτι της όμως,αργά μετά τα μεσάνυχτα, φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, αυτό βγήκε από το δρόμο και βρέθηκε μέσα σε χαντάκι.

Όπως όλα δείχνουν το αυτοκίνητο είτε παρουσίασε διαρροή καυσίμου είτε λαδιών από την ανατροπή του και ξαφνικά λαμπάδιασε με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη οδηγός να εγκλωβισθεί μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ οι εκρήξεις που έγιναν ήταν η αφορμή να σπεύσουν πυροσβεστικές δυνάμεις και κάτοικοι για να σβήσουν τη φωτιά.

Τελικά, όταν ολοκληρώθηκε το έργο της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν το απανθρακωμένο σώμα της γυναίκας, όπως και το αγαπημένο της σκυλί που είχε την ίδια τύχη .

Προανάκριση διενεργούν τόσο η Αστυνομία όσο και η Πυροσβεστική για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

