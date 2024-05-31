Υποστηρικτές του Τραμπ καλούν σε βίαια επεισόδια μετά την καταδίκη του

Υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, εξοργισμένοι από την καταδίκη του από σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη για το σύνολο των 34 κατηγοριών που τον βάρυναν, γέμισαν ιστότοπους που πρόσκεινται στον Ρεπουμπλικάνο με προσκλήσεις για ταραχές, εξέγερση και βίαια αντίποινα.

Αφού ο Τραμπ έγινε ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που έχει καταδικαστεί για έγκλημα, οι υποστηρικτές του απάντησαν με δεκάδες αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο παρακολούθησε τα σχόλια σε τρεις ιστότοπους που πρόσκεινται στον πρώην πρόεδρο: το Truth Social, το Patriots.win και το Gateway Pundit.

Κάποιοι ζήτησαν να γίνουν επιθέσεις εναντίον των ενόρκων, την εκτέλεση του δικαστή Χουάν Μέρτσαν ή κάλεσαν σε εμφύλιο πόλεμο και ένοπλη εξέγερση.

«Κάποιος στη Νέα Υόρκη που δεν έχει τίποτα να χάσει πρέπει να κανονίσει τον Μέρτσαν», έγραψε ένας σχολιαστής στο Patriots.win. «Ας ελπίσουμε να έρθει αντιμέτωπος με 'λάθρο' με ματσέτες», έλεγε μια άλλη ανάρτηση αναφερόμενη σε παράτυπους μετανάστες.

Στο Gateway Pundit ένας χρήστης πρότεινε να αρχίσουν να πυροβολούν φιλελεύθερους ψηφοφόρους. «Έχει έρθει η ώρα να αρχίσουμε να ξεκάνουμε μερικούς αριστερούς», έγραφε η ανάρτηση. «Αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί με τις εκλογές».

Οι απειλές για τη χρήση βίας και η ρητορική μίσους αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά την ήττα του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2020, στις οποίες καταγγέλλει, χωρίς στοιχεία, ότι υπήρξε νοθεία.

Τώρα που έχει ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία για την επανεκλογή του, ο Ρεπουμπλικάνος χαρακτηρίζει δικαστές και εισαγγελείς, που ασχολούνται με τις υποθέσεις που εκκρεμούν εναντίον του, διεφθαρμένα εργαλεία της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν. Οι υποστηρικτές του αντιδρούν με μια εκστρατεία απειλών και εκφοβισμών εις βάρος δικαστών και αξιωματούχων των δικαστηρίων.

«Ήταν ντροπή, ήταν μια στημένη δίκη από έναν μεροληπτικό δικαστή που είναι διεφθαρμένος», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας από τους ενόρκους.

Δωδεκαμελές σώμα ενόρκων έκρινε χθες, Τρίτη, τον Ρεπουμπλικάνο ένοχο για παραποίηση εγγράφων προκειμένου να καλύψει την καταβολή χρημάτων σε πορνοστάρ ώστε να εξαγοράσει τη σιωπή της, λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο Τραμπ συνέχισε τις επιθέσεις του διαδικτυακά.

Στο Truth Social χαρακτήρισε τον Μέρτσαν «ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΟ» και σχολίασε ότι οι εντολές που έδωσε στους ενόρκους ήταν άδικες. Ένας σχολιαστής απάντησε αναρτώντας μια φωτογραφία ικριώματος και μιας αγχόνης συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «ΠΡΟΔΟΤΗ ΓΚΑΝΓΚΣΤΕΡ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ!!».

Ο Τζέικομπ Γουέρ, ένας εκ των συγγραφέων του βιβλίου “God, Guns and Sedition: Far-Right Terrorism in America” (Θεός, όπλα και ανταρσία: ακροδεξιά τρομοκρατία στην Αμερική), δήλωσε ότι η βίαιη φρασεολογία που χρησιμοποιούν οι υποστηρικτές του Τραμπ καταδεικνύει «τη μοναδική ικανότητα (του πρώην προέδρου) να κινητοποιεί τους πιο ακραίους υποστηρικτές του να αναλάβουν δράση, τόσο στις κάλπες όσο και μέσω της βίας».

Εκπρόσωπος του Truth Social σχολίασε: «Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι το Reuters, ένα έγκριτο πρακτορείο ειδήσεων, έπεσε τόσο χαμηλά ώστε να δημοσιεύσει ένα τόσο χειριστικό, ψευδές, δυσφημιστικό και ξεκάθαρα ανόητο άρθρο όπως αυτό απλώς και μόνο λόγω πολιτικής έχθρας».

Και οι τρεις ιστότοποι έχουν κανόνες που περιορίζουν τη χρήση ακατάλληλης φρασεολογίας και κάποιες από τις αναρτήσεις αργότερα κατέβηκαν. Εκπρόσωποι του Patriots.win και του Gateway Pundit αρνήθηκαν να απαντήσουν σε αίτημα για σχολιασμό, όπως και εκπρόσωπος του Τραμπ.

«Να του κρεμάσουν όλους»

Μετά τη χθεσινή ετυμηγορία, πολλοί από τους υποστηρικτές του δισεκατομμυριούχου δήλωσαν ότι η καταδίκη του είναι απόδειξη ότι το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ είναι προβληματικό και ότι μόνο η βίαιη δράση μπορεί να σώσει τη χώρα.

«1.000.000 (ένοπλοι) άνδρες πρέπει να πάνε στην Ουάσινγκτον και να τους κρεμάσουν όλους. Αυτή είναι η μόνη λύση», σύμφωνα με ανάρτηση στο Patriots.win. Άλλος χρήστης έγραψε: «Ο Τραμπ θα πρέπει να γνωρίζει ότι διαθέτει έναν στρατό διατεθειμένο να πολεμήσει και να πεθάνει για εκείνον, αν το ζητήσει (…) Θα πάρω τα όπλα, αν το ζητήσει».

Σε άλλες αναρτήσεις χρήστες ζητούσαν να στοχοποιηθούν οι Δημοκρατικοί και σε κάποιες περιπτώσεις έφτασαν στο σημείο να ζητούν να τους σκοτώσουν. «Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ. ΓΕΜΙΣΤΕ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΤΕ», έγραψε ένας χρήστης στο Gateway Pundit.

«Πιστεύω όντως ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους αναζητούσαν εδώ και καιρό μια αφορμή για να κινητοποιηθούν», σχολίασε η Έιμι Κούτερ του Middleburry Institute of International Studies’ Center on Terrorism, Extremism and Counterterrorism. «Ελπίζω να κάνω λάθος. Το λέω εδώ και καιρό όμως ότι δεν θα εκπλησσόμουν αν έβλεπα βία εξαιτίας μιας καταδικαστικής απόφασης, είτε εναντίον των ενόρκων» είτε εναντίον άλλων προσώπων που συνδέονται με τη δίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

