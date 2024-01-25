Είναι κάποια αγωνίσματα που μένουν στο μυαλό των θεατών του Survivor και κάθε χρόνο τα περιμένουν.

Ένα από αυτά ήταν και αυτό στο τελευταίο επεισόδιο. Οι παίκτες έπρεπε φορώντας μάσκες να μαζέψουν μπάλες και να τις βάλουν στο καλάθι τους, με τις οδηγίες των συμπαικτών τους. Η ασυνεννοησία που προκείπτει είναι δεδομένη, και αμέσως δημιουργούνται εντάσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα από το προηγούμενο Survivor ο απεγνωσμένος Ηλίας Μπόγδανος.

Φέτος τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα. Οι ομάδες φώναζαν ταυτόχρονα για να πετύχουν το σκοπό τους με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν... εκρήξεις!

Πέραν αυτών των έντονων στιγμών, αυτή τη φορά υπήρξαν και πολλές αστείες στιγμές. Όταν έπαιζε ο Rob πχ, στην προσπάθειά του να βρεί τις μπάλες που έπρεπε, άγγιξε παραπάνω από το επιτρεπόμενο τον αντίπαλό του, τον Ντανιέλ.

Το κερασάκι στην τούρτα ήταν όταν ο Σταμάτης, προσπαθώντας να ακολουθήσει τις οδηγίες των συμπαικτών του, βρέθηκε ο ίδιος μέσα στο καλάθι που έπρεπε να μπουν οι μπάλες. Λίγο αργότερα ο Αλέξης Παππάς φαντάσηκε ότι αν έπεφτε στο έδαφος σαν να του συνέβαινε κάτι σοβαρό θα γλίτωνε την ήττα, αλλά μάταια.

Τελικά οι Διάσημοι ανταπεξήλθαν καλύτερα στις δυσκολίες και μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη.



Πηγή: skai.gr

