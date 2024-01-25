«Deadpool 3»: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα - Το «ευχαριστώ» των πρωταγωνιστών

Mετά από μεγάλη καθυστέρηση λόγω της απεργίας των ηθοποιών του Χόλιγουντ, ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης παραγωγή των Marvel Studios «Deadpool 3», όπως ανακοίνωσαν οι πρωταγωνιστές, Ράιαν Ρέινολντς και Χιου Τζάκμαν σε αναρτήσεις τους στο Instagram.

«Η στολή κρύβει το αίμα. Επίσης τον ιδρώτα... Αλλά σήμερα, με το κλείσιμο του «Deadpool» είναι κυρίως δάκρυα. Ένα τεράστιο και αιώνιο ευχαριστώ στο καστ και το συνεργείο της ταινίας μας, που πάλεψαν με τον άνεμο, τη βροχή, τις απεργίες και τον @thehughjackman, όλα υπό την επίμονη ηγεσία του @slevydirect» έγραψε ο Ρέινολντς στη λεζάντα της ανάρτησής του. «Κατάφερα να γυρίσω μια ταινία με τους πιο στενούς μου φίλους και αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Τα λέμε στις 26 Ιουλίου» ανέφερε.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σον Λέβι το καστ συμπληρώνουν οι Έμα Κόριν (Emma Corrin), Μάθιου Μακφάντιεν (Matthew Macfadyen), Μορένα Μπακαρίν (Morena Baccarin), Τομ Χίντλστον (Tom Hiddleston) και Μπριάνα Χίλντεμπραντ (Brianna Hildebrand) μεταξύ άλλων.

«Τι ταξίδι!!! Λάτρεψα κάθε λεπτό της δημιουργίας αυτής της ταινίας. Φυσικά, όχι την προπόνηση ή το ψάρι στον ατμό και τα λαχανικά, τέσσερις φορές την ημέρα για έξι μήνες, αλλά το υπόλοιπο 93,2%. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το καστ και το συνεργείο. Είστε όλοι τέλειοι» υπογράμμισε ο Τζάκμαν στη δική του ανάρτηση ευχαριστώντας επίσης τον διάσημο συμπρωταγωνιστή του και τον σκηνοθέτη.

Το «Deadpool 3» ήταν αρχικά προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 3 Μαΐου του 2024, αλλά καθυστέρησε, όπως και πολλές άλλες ταινίες, λόγω της απεργίας της SAG-AFTRA έχοντας ξεκινήσει τα γυρίσματα στο Λονδίνο δύο μήνες νωρίτερα.

Σύμφωνα με το Variety αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 26 Ιουλίου και θα σηματοδοτήσει την επίσημη είσοδο του στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel μετά την εξαγορά της Fox από τη Disney.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

