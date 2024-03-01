Δύο πρώην Survivors μπαίνουν στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» για να αποδείξουν ότι η έλλειψη φαγητού στο παιχνίδι τούς έμαθε να μαγειρεύουν ακόμη… ΚΑΛΥΤΕΡΑ!

Ο Νίκος Γιάννης ή αλλιώς «Νικογιάννης» και ο Πάνος Θεοδώρου αντιμετωπίζουν μαγειρικά τις προηγούμενες νικήτριες, την Εύη και την Πάμελα.

Viral χορογραφίες στην κουζίνα

Στο προηγούμενο επεισόδιο, η αυστηρότητα της Πάμελας απέδωσε καρπούς αφού κατάφεραν με την Εύη να κερδίσουν τους αντιπάλους τους. Σήμερα μαγειρεύουν «κοτόπουλο αλά κρεμ σε φωλιές κανταϊφιού». Θα είναι το αποτέλεσμα αυτό που περίμενε η Πάμελα ή θα τους κατακεραυνώσει ο Έκτορας;

Δείτε το τρέιλερ

Ο Νίκος και ο Πάνος είναι φιλαράκια και έρχονται για να μας συνεπάρουν με τη θετική τους διάθεση. Το σημερινό μενού εκτός από «κριθαρότο με γαρίδες» περιλαμβάνει και ρυθμικές χορογραφίες με τη συμμετοχή τόσο του Μάρκου όσο και του αντίπαλου ζευγαριού. Οι μαγειρικές τους ικανότητες όμως είναι αρκετές για να αποσπάσουν τα θετικά σχόλια του Έκτορα και να κερδίσουν τα 1.000 ευρώ;

Πηγή: skai.gr

