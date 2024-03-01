Και αυτή τη βδομάδα, ο Χρήστος Φερεντίνος ετοιμάζει για εμάς ένα «Σάββατο με φίλους!» και υποδέχεται τον Μπάμπη Στόκα, έναν αγαπημένο καλλιτέχνη που απέφευγε πάντα στεγανά και ταμπέλες.

Δείτε το τρέιλερ

«Τραγουδήστε, μη ντρέπεστε!» μας προτρέπουν σε ένα τρίωρο πρόγραμμα με τραγούδια αγαπημένα από την εποχή των Πυξ Λαξ, την προσωπική δισκογραφία του Μπάμπη Στόκα αλλά και λαϊκές διαχρονικές επιτυχίες, έτσι όπως τις «φέρνει» στο σήμερα μέσα από το προσωπικό του ερμηνευτικό ύφος. Ο Μπάμπης Στόκας συναντιέται στη σκηνή με τον μοναδικό Στέλιο Διονυσίου για ένα εξαιρετικό και δυναμικό ντουέτο καθώς και με τον Θανάση Βασιλόπουλο, τον μοναδικό «new age master» του κλαρίνου, που μεταμορφώνει με το παίξιμό του όλες τις μουσικές. Μαζί τους, η Ρία Ελληνίδου, η Μάγδα Βαρούχα, ο Κώστας Παυλίδης, η Βούλα Στρατάκη και ο Γιώργος Γρηγορίου.

Στην παρέα μας, ο Διευθυντής περιεχομένου των μουσικών ραδιοφώνων του Ομίλου ΣΚΑΪ και ραδιοφωνικός παραγωγός του Μέντα 88, Πέτρος Κουμπλής, οι ηθοποιοί Φωτεινή Μπαξεβάνη, Γιάννης Αϊβάζης, Κατερίνα Τσάβαλου, Γιώργος Αμούτζας, Βασίλης Τριανταφύλλου, Βέρα Μακρομαρίδου, Παύλος Πιέρρος, ο Δημήτρης Διατσίδης και η Δάφνη Καραβοκύρη.

Κάθε Σάββατο γινόμαστε μια μεγάλη παρέα στον ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Σάββατο με φίλους!» με τον Χρήστο Φερεντίνο ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών και για τον Φεβρουάριο σημειώνοντας στο γενικό σύνολο ποσοστό 12,8% ενώ 2.250.087 τηλεθεατές έγιναν μπήκαν στην παρέα μας έστω και για 1’!

Πηγή: skai.gr

