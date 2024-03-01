«The Smashing Machine»: Η Emily Blunt σε συζητήσεις για τη νέα ταινία με τον «The Rock»

Η Έμιλι Μπλαντ βρίσκεται σε συζητήσεις για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μπένι Σαφντί, «The Smashing Machine», με πρωταγωνιστή τον Ντουέιν Τζόνσον στον ρόλο του θρυλικού πρωταθλητή των MMA και UFC, Μαρκ Κερ, όπως επιβεβαίωσε το «Variety».

Η βραβευμένη με ΒΑFTA ηθοποιός συζητά για τον ρόλο της συζύγου του αθλητή, Dawn Staples η οποία «αγωνίζεται να βρει τη θέση της μέσα στον χαοτικό και αντιφατικό κόσμο του Mαρκ».

Negotiations are underway to bring Academy Award-nominated Emily Blunt to the Dwayne Johnson film vehicle ‘The Smashing Machine’ https://t.co/ANZdXBNSAU — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 1, 2024

Αν οι συζητήσεις ευοδωθούν η φιλόδοξη παραγωγή της A24 θα επανασυνδέσει την Μπλαντ τόσο με τον Σαφντί με τον οποίο πρωταγωνίστησε στο «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν όσο και με τον Τζόνσον, συμπρωταγωνιστή της στην ταινία της Disney «Jungle Cruise» το 2021.

Σύμφωνα με την σύνοψη της ταινίας το «The Smashing Machine» αφηγείται «την χωρίς όρια ιστορία του Μαρκ Κερ, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων του με τον εθισμό, τη νίκη, την αγάπη και τη φιλία».

Την παραγωγή υπογράφουν μαζί με τον σκηνοθέτη οι Έλι Μπους, Ντέιβιντ Κοπλάν και η «Seven Bucks Productions» του Τζόνσον και της Ντάνι Γκαρσία.

Σημειώνεται ότι η Έμιλι Μπλαντ είναι ανάμεσα στις υποψήφιες για το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Oppenheimer».

