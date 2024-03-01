Οι σειρές και ταινίες που θα δούμε τον Μάρτιο στο Netflix

Εμβληματικές ταινίες του παρελθόντος, καθηλωτικά βιβλία που ζωντανεύουν σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, ξεκαρδιστικές κωμωδίες και ανατριχιαστικά θρίλερ που κόβουν την ανάσα, εφηβικές τηλεοπτικές ιστορίες, ρομαντικές κομεντί για κάθε γούστο, τα νέα εθιστικά Netflix originals, αλλά και ολοκαίνουριες παραγωγές εμπλουτίζουν το πρόγραμμα του Netflix για αυτόν τον μήνα.

Spaceman

Ο σκηνοθέτης του Chernobyl, Johan Renck και ο Adam Sandler ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα από τα λίγα μη κωμικά έργα του δεύτερου. Το Spaceman, αποτελεί την τηλεοπτική προσαρμογή βιβλίου του μήνα. Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Jaroslav Kalfař, Spaceman of Bohemia, η ιστορία περιστρέφεται σε τροχιά γύρω από τον Jakub, έναν αστροναύτη, ο οποίος βρίσκεται στην άκρη του ηλιακού συστήματος, όταν συνειδητοποιεί πως η σχέση με την σύζυγό του, μπορεί να μην είναι η ίδια όταν θα γυρίσει πίσω. Όταν ανακαλύπτει ένα μυθικό πλάσμα μέσα στο σκάφος του, όλα αλλάζουν. Εκείνο θα τον βοηθήσει να καταλάβει τι πάει στραβά πριν είναι αργά. Θα προλάβει;

*Διαθέσιμη από 1 Μαρτίου

Supersex

To Supersex έρχεται να ανατρέψει ή και να επιβεβαιώσει τις εικασίες του κοινού γύρω από ορισμένες πτυχές της βιομηχανίας του πορνό. Η βιογραφική ταινία του Netflix, ρίχνει φως στα απόκρυφα σημεία της ζωή του Ιταλού σταρ του πορνό, Rocco Siffred, ο οποίος έχει στο δυναμικό του πάνω από 1500 σκληροπυρηνικές ταινίες.

*Διαθέσιμη από 6 Μαρτίου

Δεσποσύνη

Όσοι γενναίοι περιμένετε ακόμα τον τελευταίο κύκλο του Stranger Things, θα περιμένετε λίγο ακόμα. Στο μεταξύ, η Millie Bobbie Brown έρχεται με ένα ελαφρώς διαφορετικό κόνσεπτ από ό,τι την έχουμε συνηθίσει. Στη Δεσποσύνη, υποδύεται μια πριγκίπισσα, η οποία παντρεύεται έναν πρίγκιπα, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει πως έχει πέσει θύμα μιας θανατηφόρας παγίδας. Η Elodie θα δοθεί ως θυσία για ένα αρχαίο χρέος, κι έτσι σε αυτό το Upside Down, βρίσκεται παγιδευμένη σε μια σπηλιά, αντιμέτωπη με έναν τρομερό δράκο. Δίχως να περιμένει κάποιον πρίγκιπα να την σώσει, βασισμένη μόνο στις δυνάμεις της, η Elodie θα κληθεί να ξεπεράσει κάθε όριο με σκοπό να επιβιώσει και να δικαιωθεί.

*Διαθέσιμη από 8 Μαρτίου

Αναμνήσεις μιας Γκέισας

H νεαρή Γιαπωνέζα, Chiyo Sakamoto, πωλείται από την εξαθλιωμένη οικογένειά της σε έναν οίκο γκεϊσών (okiya) για να τους στηρίξει. Στη συνέχεια εξελίσσεται στην πιο ξακουστή γκέισα με το ψευδώνυμο “Sayuri Nitta”. Η κινηματογραφική μεταφορά της best-seller ιστορίας του Arthur Golden, εμπλουτίζει τη συλλογή της πλατφόρμας και μας βάζει σε έναν αλλιώτικο και σκληρό κόσμο.

*Διαθέσιμη από 15 Μαρτίου

Body Problem

Η φαντασμαγορική σειρά βιβλίων του Liu Cixin μετατρέπεται σε μια sci-fi σειρά που κόβει την ανάσα. Όταν οι νόμοι της φύσης ξετυλίγονται ανεξήγητα, μια δεμένη ομάδα λαμπρών επιστημόνων πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της με έναν αμείλικτο ντετέκτιβ για να σταματήσει κάτι που αποδεικνύεται ως η μεγαλύτερη απειλή της ανθρωπότητας. Το 3 Body Problem είναι μια επική ιστορία που επαναπροσδιορίζει το δράμα επιστημονικής φαντασίας με τα πολυεπίπεδα μυστήρια και το storytelling της ανθρώπινης σύνδεσης.

*Διαθέσιμη από 21 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.