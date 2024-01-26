Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Happy Traveller στην Κάτω Ιταλία - Δείτε το trailer

Το Β’ Μέρος, την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 18.50, στον ΣΚΑΪ

Happy Treveller στην Κάτω Ιταλία

Το οδοιπορικό στην Κάτω Ιταλία έχει ενθουσιάσει τους ταξιδιώτες μας με τις εντυπωσιακές εικόνες, τα γραφικά ελληνόφωνα χωριά, τις ειδυλλιακές παραλίες και τις παραδοσιακές τοπικές σπεσιαλιτέ. Το Happy Traveller συνεχίζει το ταξίδι στον Νότο της γειτονικής χώρας και την Κυριακή 28 Ιανουαρίου εξερευνώντας και άλλες ξεχωριστές τοποθεσίες.

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα ξεκινούν από τον Τάραντα, την αρχαία ελληνική αποικία των Σπαρτιατών και αφήνουν πίσω τους την περιφέρεια της Απουλίας για να μπουν πιο δυτικά, στην περιφέρεια της Βασιλικάτας. Περιηγούνται στην εμβληματική Μετάρα με τα υπόσκαφα σπίτια αλλά και τις εκκλησίες μέσα σε σπηλιές. Βλέπουν την Γκραβίνα με την εντυπωσιακή γέφυρα του υδραγωγείου και την αρχαία νεκρόπολη. Πηγαίνουν στο χωριό - φάντασμα Κράκο αλλά και στις ακτές για να δουν την πόλη Μεταπόντο και τον αρχαίο ελληνικό ναό της Ήρας. Μένουν σε μία παραδοσιακή φάρμα στο κέντρο του εύφορου κάμπου και δοκιμάζουν πολλές τοπικές λιχουδιές.

happy traveler

Στη συνέχεια, οδηγούν δυτικά προς την Καλαβρία όπου θαυμάζουν την παραθαλάσσια γραφική πόλη Σκύλλα, περνούν από το Ρήγιο της Καλαβρίας και κατευθύνονται προς τη μύτη της "μπότας της Ιταλίας", για να δουν κάποια από τα πιο φημισμένα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας.

happy traveler

Το οδοιπορικό στην περιοχή θα ολοκληρωθεί στο επόμενο επεισόδιο του Happy Traveller.

happy traveler

HAPPY TRAVELLER
Κάθε Κυριακή στον ΣΚΑΪ

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Happy Traveller ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ TV Ιταλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark