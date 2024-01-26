Tracee Ellis Ross: Θα είναι παρουσιάστρια της τελετής των Women in Music Awards 2024

Η Τρέισι Έλις Ρος θα είναι παρουσιάστρια της τελετής απονομής των βραβείων του Billboard Γυναίκες στη Μουσική (Women in Music Awards) 2024.

Από το Billboard ανακοινώθηκε ότι η Ρος τραγουδίστρια και ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά του ABC «Black-ish» και την ταινία «The High Note» θα είναι η παρουσιάστρια της βραδιάς που διοργανώνεται για να βραβευθούν γυναίκες της μουσικής βιομηχανίας.

Tracee Ellis Ross is set to host the 2024 Billboard Women in Music Awards.https://t.co/WT0wLoNe4r — Entertainment Tonight (@etnow) January 25, 2024

Η φετινή τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου στο YouTube Theatre, στο Hollywood Park στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια και θα μεταδοθεί στις 7 Μαρτίου από το Billboard.

Στις τιμώμενες συμπεριλαμβάνονται οι Kylie Minogue, Charli XCX, Tems, Luisa Sonza, Young Miko, Maren Morris, Ice Spice, Victoria Monét και το συγκρότημα της K-pop NewJeans.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα τιμήσουμε δυναμικές καλλιτέχνιδες απ' όλο τον κόσμο, καθώς προωθούν τον πολιτισμό μας και εμπνέουν τις γυναίκες παντού να ξεπερνούν τα όρια και να κυνηγούν τα δικά τους όνειρα» δήλωσε η διευθύντρια σύνταξης του Billboard, Χάνα Καρπ. «Με την ταλαντούχα Τρέισι Έλις Ρος ως οικοδέσποινά μας, η φετινή τελετή απονομής των Billboard Women in Music Awards θα είναι μια αξέχαστη βραδιά» σημείωσε.

Η Τρέισι Έλις Ρος, η κόρη της τραγουδίστριας Νταϊάνα Ρος, κυκλοφόρησε τη δική της μουσική για την ταινία της The High Note το 2020. Όπως δήλωσε στο Good Morning America η ερμηνεία τραγουδιών για την ταινία ήταν η εκπλήρωση ενός «παιδικού ονείρου».

