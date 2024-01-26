Leonardo DiCaprio: Χαρούμενος που η Lily Gladstone είναι υποψήφια για Όσκαρ

H Λίλι Γκλάντστοουν σε συνέντευξή της στο Extra αποκάλυψε ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν από τους πρώτους που της έστειλε μήνυμα, όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά της για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

«Ήταν τόσο περήφανος. Και μετά του είπα ότι όταν το έβλεπα με τους γονείς μου και το γιορτάζαμε «ήμασταν όλοι πολύ τσαντισμένοι για εσένα» είπε η Γκλάντστοουν στον Μπίλι Μπους.

«Έκανε υπέροχη δουλειά σε αυτή την ταινία, έκανε έναν απίστευτο χαρακτήρα τόσο αληθινό, τη δουλειά μου πολύ πιο εύκολη, οπότε θέλω πραγματικά να μοιραστώ αυτή τη στιγμή μαζί του. Ξέρετε, πριν από την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών μου είπε: «Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, πιστεύω ότι είσαι καταπληκτική και είμαι περήφανος για σένα» συνέχισε η Γκλάντστοουν προσθέτοντας ότι είναι «ο καλύτερος ηθοποιός».

Η διάσημη πρωταγωνίστρια επίσης αποκάλυψε ότι σκεφτόταν να αφήσει την υποκριτική και ότι ήταν «αρκετά κοντά» στο να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα σπουδών. «Ήμουν στον υπολογιστή μου και έκανα την εγγραφή μου όταν είδα τη μικρή ειδοποίηση στο gmail ότι είχα προγραμματίσει ένα zoom με τον Μάρτιν Σκορσέζε» είπε χαρακτηριστικά.

Στο ερώτημα ποιος θα τη συνοδεύσει στη λαμπερή τελετή ανέφερε. «H μαμά μου σίγουρα και μετά θα δούμε αν θα μπορέσω να φέρω και τον μπαμπά μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.