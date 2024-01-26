«The Break»: Συνεντεύξεις που θα συζητηθούν - Δείτε το trailer

Συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, όμορφες συναντήσεις, celebrities, μαγειρική, μόδα, ομορφιά. Όλα όσα θα γίνουν το ευχάριστο διάλειμμα της εβδομάδας, την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 17.00 στο «The Break» με τη Βάσω Λασκαράκη.

Η Ρένια Λουιζίδου μιλά για τις αισθητικές επεμβάσεις, την πίεση της κοινωνίας προς τη γυναίκα που μεγαλώνει και το σεξ σε μεγαλύτερη ηλικία. Παίρνει θέση για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η σειρά που πρωταγωνιστεί και αποκαλύπτει τον λόγο που επέλεξε να αλλάξει σχολείο στον γιο της Βίκτωρα. Θυμάται την αμήχανη στιγμή που την αναγνώρισαν στο εξωτερικό ενώ έλεγε «φρικτά πράγματα» μπροστά από ένα μαγαζί με εσώρουχα και ένα περιστατικό στη Disneyland που τη συνέδεσε με τον... Γκούφυ.

O Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται το «Break» στο καμαρίνι του, μας δείχνει την προετοιμασία του για το γύρισμα και μας ξεναγεί στο στούντιο του «Μονομάχου» και της μουσικής εκπομπής «Σάββατο με φίλους!».

We are family με τη Λένα Μαντά, την κόρη της Μαρία και τον γιο της Αλέξανδρο. Η κόντρα μάνας - κόρης που οδήγησε τη συγγραφέα στον ψυχολόγο, η στήριξη των παιδιών της στη μάχη της με τον καρκίνο και οι παράλογες απαιτήσεις των αναγνωστών της.

Η Βάσω φτιάχνει κοτόπουλο με λαχανικά στη γάστρα, η Μελίνα Αλιμπέρτη παρουσιάζει τις τάσεις του 2024 στη μόδα και οι Μαχητές που έγιναν πιο διάσημοι κι από τους Διάσημους, κερδίζοντας το τηλεοπτικό κοινό του Survivor.

Αυτή η εκπομπή δε θα θέλεις να πάει σε break!



The Break

Κάθε Κυριακή στις 17:00, στον ΣΚΑΪ

#TheBreak

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.