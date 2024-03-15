Το οδοιπορικό του Happy Traveller στο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, στη Σικελία, συνεχίζεται και το Σάββατο 16 Μαρτίου με τους ταξιδιώτες μας να επισκέπτονται περισσότερες ιστορικές περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους και εντυπωσιακά τοπία.

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα ξεκινούν από τα νοτιοανατολικά της Σικελίας και τις Συρακούσες, τη σημαντικότερη πόλη της Μεγάλης Ελλάδας και πατρίδα του ξακουστού Αρχιμήδη. Κάνουν βόλτα στην παλιά πόλη και βλέπουν τι έχει απομείνει από την αρχαία ιστορική πόλη. Στη συνέχεια, πηγαίνουν στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο θέατρο, τη διάσημη σπηλιά που ονομάζεται "αφτί του Διονύσου" και το χώρο που λέγεται ότι θάφτηκε ο Αρχιμήδης μετά τον θάνατό του κατά την πολιορκία της πόλης από τους Ρωμαίους.

Δείτε το trailer:

Επόμενος σταθμός του οδοιπορικού είναι το κέντρο της Σικελίας, η πόλη Έννα, χτισμένη στην κορυφή βουνού. Μια ιστορική πόλη που αποκαλείται και ομφαλός της Σικελίας και απέχει την ίδια απόσταση από τις 3 ακτές του νησιού. Εκεί βλέπουν το εντυπωσιακό φρούριο και τον εμβληματικό βράχο πάνω στον οποίο λέγεται ότι υπήρχε κάποτε ναός της θεάς Δήμητρας.

Το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια ακτή της Σικελίας, στον Ακράγαντα και στη λεγόμενη Κοιλάδα των Ναών όπου, εκτός των άλλων, σώζεται και ένας από τους πιο καλοδιατηρημένους αρχαιοελληνικούς ναούς στον κόσμο. Θαυμάζουν την απέραντη ομορφιά του τοπίου, μαθαίνοντας την ιστορία του τόπου και κάνοντας ένα μικρό ταξίδι στο χρόνο.

Ένα ταξίδι σε μια περιοχή όπου το ελληνικό πνεύμα άκμασε και μεγαλούργησε πριν από 2.500 χιλιάδες χρόνια και συνεχίζεται και στο επόμενο επεισόδιο αφού η Σικελία έχει ακόμα πολλά να δείξει στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ.

