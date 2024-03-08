Happy Traveller στη Σικελία: Δείτε το Α' μέρος του ταξιδιού στον ΣΚΑΪ

Στο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου είναι το επόμενο οδοιπορικό του Happy Traveller.

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα πηγαίνουν στο νότιο τμήμα της Ιταλίας και το Σάββατο 9 Μαρτίου, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ ταξιδεύουν μαζί τους στη Σικελία.

Θάλασσα, ήλιος και ιστορία γίνονται ένα σ’ αυτό το νησί με τη μεσογειακή ομορφιά, τα εντυπωσιακά τοπία, τις μαγευτικές παραλίες, την ιδιαίτερη γαστρονομία και τα τουριστικά θέρετρα με τους χιλιάδες επισκέπτες.

Στο πρώτο μέρος της εξερεύνησης, ξεκινούν από την Καλαβρία και με πλοίο περνάνε στη Μεσσίνα για να επισκεφτούν τη γραφική Ταορμίνα με το εντυπωσιακό αρχαίο θέατρο αλλά και τη Νάξο, την αρχαία ελληνική αποικία.

Στη συνέχεια, κινούνται προς το εμβληματικό ηφαίστειο της Αίτνας. Ανεβαίνουν με το τελεφερίκ για να δουν το απόκοσμο τοπίο με τους κρατήρες και μπαίνουν μέσα σε ηφαιστειακή σπηλιά που δημιουργήθηκε από το πέρασμα της λάβας.

Σε αυτό το επεισόδιο, πηγαίνουν και σε ένα από τα πιο όμορφα φυσικά τοπία του νησιού, στο ποτάμι και το φαράγγι Αλκαντάρα με τα βράχια που δημιουργήθηκαν από ηφαιστειακή δραστηριότητα και μοιάζουν με γλυπτά. Το οδοιπορικό συνεχίζεται πιο νότια στην Κατάνη και την αρχαία νεκρόπολη Παντέλικα με τους χιλιάδες τάφους λαξευμένους σε βράχους.

Η Σικελία εκπλήσσει τους ταξιδιώτες και στο επόμενο επεισόδιο, όπου επισκέπτονται Συρακούσες, Έννα, Ακράγαντα, Σεληνούντα και Παλέρμο.

HAPPY TRAVELLER

Κάθε Σάββατο στον ΣΚΑΪ

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.