Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ «Forever» και μοιράστηκαν ένα ολοκαίνουριο τραγούδι, με τίτλο «Legendary».

Σε σκηνοθεσία του Dano Cerny, το συνοδευτικό βίντεο του «Legendary» ξεκινά με το συγκρότημα σε ένα στούντιο ηχογράφησης το οποίο μεταμορφώνεται σε ένα λιβάδι στο διάστημα, από το οποίο οι Bon Jovi συνεχίζουν να ερμηνεύουν το κομμάτι.

Μιλώντας για το τραγούδι σε συνέντευξή του στο Ultimate Classic Rock, ο Bon Jovi αποκάλυψε ότι το τραγούδι αποτελεί φόρο τιμής στη σύζυγό του. «Το κορίτσι με τα καστανά μάτια, το οποίο φυσικά αποτελεί επιρροή από Van Morrison, αλλά όχι σε αυτή την περίπτωση. Είναι η γυναίκα μου», εξηγεί. «Ήταν εκεί πιστά καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας: ‘And the brown-eyed girl/ She believes in me/ Legendary’. Εκεί είναι. Αυτό είναι το ποιος και τι είμαι στα 62 μου χρόνια».

Το “Legendary” είναι το πρώτο single που θα κυκλοφορήσει από το 16ο στούντιο άλμπουμ των Bon Jovi, με τίτλο «Forever», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιουνίου μέσω της EMI.

Το LP σηματοδοτεί το πρώτο τους άλμπουμ που κυκλοφορεί μετά από τέσσερα χρόνια και το πρώτο που θα κυκλοφορήσει μετά τη φωνητική επέμβαση του frontman του συγκροτήματος. Μιλώντας για τη δημιουργία του “Forever” σε δελτίο τύπου, ο τραγουδιστής μοιράστηκε: «Αυτός ο δίσκος είναι μια επιστροφή στη χαρά. Από τη συγγραφή, μέχρι τη διαδικασία της ηχογράφησης, αυτό είναι ένας turn up the volume, feel good Bon Jovi δίσκος».

