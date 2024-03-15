«Γειτονιές στο πιάτο»: Στις ομορφιές της Κρήτης (α΄μέρος) - Δείτε το trailer

Οι «Γειτονιές στο Πιάτο» κι ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αφήνουν την Αττική και κατεβαίνουν νότια για να ανακαλύψουν τους γαστρονομικούς θησαυρούς την Κρήτης το Σάββατο 16 Μαρτίου στις 16.45.

Το πρώτο μέρος με το αφιέρωμα στην Κρήτη ξεκινάει από το Ηράκλειο, τη μεγαλύτερη πόλη του νησιού και ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Μία μίξη διαφορετικών πολιτισμών που άνθισαν ή πέρασαν από εδώ με τα διαφορετικά στοιχεία να συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο της πόλης.

Η πρώτη στάση γίνεται λίγο έξω από το Ηράκλειο στον Γαλατά Πεδιάδος για να επισκεφτούμε τη μονάδα αλλαντικών «Κασσάκης». Μία οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε με παραδοσιακές συνταγές να παρασκευάζει απάκι και ξυδάτο λουκάνικο και φτάνοντας στο σήμερα παρουσιάζει μία μεγάλη σειρά από εξαιρετικά καπνιστά κρέατα και αλλαντικά.

Ακολουθεί το «Πεσκέσι» ένα εστιατόριο του οποίου η φήμη έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια του νησιού. Ιθύνων νους εδώ είναι ο Τάσος ο οποίος καλλιεργεί όλες τις απαραίτητες πρώτες ύλες για το μενού του εστιατορίου. Πειραγμένες παλιές κρητικές συνταγές και νέοι υπέροχοι συνδυασμοί με τα πιο εκλεκτά υλικά της περιοχής.

Ένα από τα πιο παλιά μαγαζιά του Ηρακλείου με ιστορία που κλείνει σχεδόν ένα αιώνα, ο «Κιρκόρ», αποτελεί τον επόμενο σταθμό μας. Τα πρώτα του προϊόντα ήταν δύο είδη μπουγάτσας, η αλμυρή με τη μυζήθρα και η γλυκιά με την κρέμα, και οι δύο βασισμένες σε μία οικογενειακή αρμένικη συνταγή.

Το πρώτο μέρος της περιήγησής μας στην Κρήτη ολοκληρώνεται με μία στάση στη «Θυγατέρα» ένα εστιατόριο με ελληνική κουζίνα στην περιοχή της Αμμουδάρας που τρέφει απεριόριστη αγάπη στην εντοπιότητα των υλικών, στις εξαιρετικές πρώτες ύλες, στο κίνημα slow food και στις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές

Επιστρέφοντας στο στούντιο ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει εξαιρετικό κοτόπουλο με παρμεζάνα και σάλτσα ντομάτας και απολαυστικά σπαγγέτι cacio e pepe.

Πηγή: skai.gr

