Το Σάββατο 13 Απριλίου, το Happy Traveller ολοκληρώνει το ξεχωριστό ταξίδι του στη Ναμίμπια. Το τρίτο και τελευταίο μέρος του ταξιδιού περιλαμβάνει τα πιο εντυπωσιακά τοπία της χώρας.

Οι ταξιδιώτες μας ξεκινούν από το Walvis Bay, το μεγαλύτερο λιμάνι και σημαντικότερο οικονομικό κέντρο της χώρας όπου μπαίνουν σε καταμαράν για ημερήσια βαρκάδα στα ανοιχτά του Ατλαντικού Ωκεανού. Βλέπουν οστρακοκαλλιέργειες, φώκιες και πελεκάνους, που έρχονται για βόλτα πάνω στο σκάφος, και τον ξεχωριστό φάρο στο Pelican Point. Θαυμάζουν τα άπειρα φλαμίνγκο στη λιμνοθάλασσα του Walvis Bay και μπαίνουν σε 4Χ4 για μία επική βόλτα στους αμμόλοφους του διάσημου Sandwich Harbour, μέρος του Skeleton Coast, μία περιοχή όπου οι πανύψηλοι αμμόλοφοι των 150 μέτρων συναντούν τον άγριο Ατλαντικό Ωκεανό και δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο που κόβει την ανάσα.

Στη συνέχεια, οδηγούν προς την ενδοχώρα και στην έρημο κάνουν στάση σε ένα απομονωμένο μοναχικό χωριό, το Solitaire. Για το τέλος έχουν το καλύτερο και πιο φαντασμαγορικό τοπίο της χώρας, το Sossusvlei, όπου οι γιγάντιοι κόκκινοι αμμόλοφοι σε συνδυασμό με την ξερή κίτρινη λίμνη και τα απολιθωμένα δέντρα, δημιουργούν ένα φυσικό τοπίο που εντυπωσιάζει με τις αντιθέσεις των χρωμάτων. Ανεβαίνουν σε έναν αμμόλοφο για να θαυμάσουν τη θέα και επιστρέφοντας, περπατούν σε ένα βαθύ και μακρύ φαράγγι μέσα στην έρημο.

Μένουν σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα ξενοδοχεία που έχουν μείνει τα 10 χρόνια της εκπομπής και βλέπουν ένα ηλιοβασίλεμα που θα θυμούνται για καιρό, καθώς και τον γαλαξία τη νύχτα στον έναστρο ουρανό.

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα επιστρέφουν στην Ελλάδα γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις και εμπειρίες ζωής και μία ακόμη χώρα στις αποσκευές του Happy Traveller.

