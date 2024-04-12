Στον 2ο κύκλο του συναρπαστικού ντοκιμαντέρ του BBC, Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby, οι παρουσιαστές Giles Coren και Monica Galetti ταξιδεύουν στη Γαλλική Πολυνησία, το Ομάν, την Ελβετία, την Ιρλανδία, τη Νότια Αφρική και τη Χιλή για να επισκεφτούν τα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχεία του κόσμου.

Οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ, κάθε Σάββατο στις 15.45, τους ακολουθούν σε ένα ιδιαίτερο ταξίδι στα ενδότερα αυτών των ξενοδοχείων.

Το Σάββατο 13 Απριλίου, φτάνουμε στο μέσο του Νότιου Ειρηνικού Ωκεανού, στην Ατόλη Τετιαρόα, ένα σύμπλεγμα από 12 μικρά νησιά στη Γαλλική Πολυνησία, μία περιοχή, όπου βρίσκεσαι όσο πιο μακριά μπορείς από χερσαία έκταση.

Εδώ, κρυμμένο στη σκιά των φοινίκων της Ατόλης, βρίσκεται ένα θέρετρο που κόβει την ανάσα: το Brando Resort, που ήταν το όνειρο ζωής του Μάρλον Μπράντο.

Ο διάσημος ηθοποιός, για τη δημιουργία του ξενοδοχείου, είχε ως προτεραιότητά του τον σεβασμό προς το περιβάλλον, την πλούσια θαλάσσια ζωή της περιοχής αλλά και τον πολιτισμό της Πολυνησίας.

Το Brando Resort θεωρείται ένα από τα πιο οικολογικά ξενοδοχεία στον κόσμο, με 35 πολυτελείς βίλες -κατασκευασμένες με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, που διαθέτουν απόμερες ιδιωτικές παραλίες-, πεντάστερο παραθαλάσσιο εστιατόριο με γαλλική και πολυνησιακή κουζίνα και υλικά από τον οργανικό κήπο του ξενοδοχείου και ένα υπερσύχρονο σπα.

Οι επισκέπτες του απολαμβάνουν την πολυτέλεια και την απομόνωση, ενώ έχουν την ευκαιρία να κολυμπήσουν ανάμεσα σε καρχαρίες και σαλάχια, να κάνουν θαλάσσια σπορ στην πεντακάθαρη λιμνοθάλασσα και καταδύσεις στους κοραλλιογενείς υφάλους του νησιού.

Ο σεβασμός προς το περιβάλλον αποδεικνύεται και από το παγκοσμίου φήμης ερευνητικό σταθμό «Πανεπιστήμιο της Θάλασσας του Μάρλον Μπράντο».

Το Brando Resort υπάρχει χάρη στους κόπους παθιασμένων οραματιστών ενώ σήμερα, υποδέχεται τους πιο exclusive τουρίστες όπως τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Ένας μικρός θησαυρός στον Ειρηνικό, που συνδυάζει την απέραντη φυσική ομορφιά και την πλούσια πολιτισμική ιστορία.

