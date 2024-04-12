«Γειτονιές στο Πιάτο» στα μαγευτικά Ιωάννινα

Μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας, τα Ιωάννινα, επισκέπτονται οι «Γειτονιές στο Πιάτο» κι ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, το Σάββατο 13 Απριλίου στις 16.45.

Βρίσκονται απλωμένα γύρω από τη λίμνη Παμβώτιδα και έχουν δεχτούν πολλές πολιτισμικές επιρροές οι οποίες συνθέτουν το μοναδικό τους χαρακτήρα.

Η περιήγηση στα Ιωάννινα δεν ξεκινάει από κάποιο εστιατόριο αλλά από ένα εργαστήριο όπου φτιάχνονται στο χέρι, τα πιο σημαντικά εργαλεία της κουζίνας, τα μαχαίρια. Ο «Τέλης» ξεκίνησε την επιχείρηση πριν από πολλά χρόνια φτιάχνοντας αρχικά ψαλίδια για το κούρεμα των προβάτων. Η νέα γενιά που τον διαδέχθηκε, εξέλιξε την επιχείρηση παράγοντας πλέον αγροτικά εργαλεία και χειροποίητα μαχαίρια τα οποία ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθεί η «Γάστρα» με το περίφημο αρνάκι και κατσικάκι με πατάτες που σιγοψήνεται για ώρες κάτω από την παραδοσιακή μαντεμένια γάστρα, γεμάτη κάρβουνα.

Η συνέχεια δίνεται με τον «Βίκο», μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1990. Σήμερα διαθέτει 4 υπερσύγχρονα εργοστάσια, όπου τα τρία από αυτά εμφιαλώνουν νερό και παράγουν αναψυκτικά ενώ το τέταρτο παράγει φιάλες και πώματα.

Η επόμενη στάση είναι στον «Βελογιάννη», ένα μαγαζί που έχει πάνω από έναν αιώνα ιστορία. Τα αδέλφια Βελογιάννη ξεκίνησαν να φτιάχνουν λουκούμια το 1905 και τέσσερις γενιές μετά τα προϊόντα τους είναι καλύτερα από ποτέ! Μικρά, μαλακά λουκούμια σε διάφορες γεύσεις πασπαλισμένα με ζάχαρη άχνη που λιώνουν στο στόμα.

Ένα περιποιημένο μαγειρείο αποτελεί και τον τελευταίο σταθμό αυτής της επίσκεψης στα Ιωάννινα, το «Φύσα Ρούφα». Στην κουζίνα του η φωτιά ανάβει από νωρίς, οι φούρνοι ζεσταίνονται και οι κατσαρόλες του ετοιμάζονται για να προσφέρουν σε ντόπιους και περαστικούς μια τεράστια ποικιλία από ολόφρεσκα, σπιτικά φαγητά.

Η επιστροφή στο στούντιο στην Αθήνα φέρνει δύο απολαυστικές συνταγές από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο: πατάτες με μοσχαρίσιο κιμά και cheddar και στριφτή τυρόπιτα με φέτα και λαχανικά.

