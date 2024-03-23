H πρόβλεψη των Simpsons για τους Cypress Hill επαληθεύεται μετά από 30 χρόνια

Πριν από περίπου 30 χρόνια, οι Simpsons προέβλεψαν ότι οι Cypress Hill θα μοιράζονταν τη σκηνή με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Τώρα, το έτος 2024 η πρόβλεψη επαληθεύεται.

Το συγκρότημα χιπ χοπ θα ερμηνεύσει σε μία ξεχωριστή συναυλία μια σειρά από επιτυχίες από το άλμπουμ του «Black Sunday» μαζί με πολλές άλλες από τη συλλογή τους.

Στο επεισόδιο «Homerpalooza» του 1996, της αμερικανικής σειράς κινουμένων σχεδίων, οι Simpsons, αστειεύονται ότι οι Cypress Hill έκλεισαν κατά λάθος μια συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου ενώ ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Nearly 30 years after The Simpsons joked about @CypressHill accidentally booking the London Symphony Orchestra while high, the hip-hop group is making the collaboration a reality: https://t.co/j09LI2P6sx pic.twitter.com/ysk3DESWVc — CONSEQUENCE (@consequence) March 22, 2024

Οι θαυμαστές του συγκροτήματος από την Καλιφόρνια έτρεφαν για χρόνια ελπίδες για μια τέτοια συνεργασία και τώρα θα γίνει πραγματικότητα.

Η συναυλία των Cypress Hill, Sen Dog, B-Real και DJ Muggs και της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου διοργανώνεται στις 10 Ιουλίου 2024 στο Royal Albert Hall.

Η Κάθριν ΜακΝτόουελ διευθύνουσα σύμβουλος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου δήλωσε: «Μετά από χρόνια εικασιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί θαυμαστές μπορεί να άρχισαν να πιστεύουν ότι θα ήταν απλώς ένα όνειρο – αλλά η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου είναι στην ευχάριστη θέση να συνεργαστεί επιτέλους με τους Cypress Hill στη σκηνή και από κοντά και ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε μια αξέχαστη μουσική στιγμή! Ευχαριστώ πολύ τους δημιουργούς των Simpsons για την ιδέα και την AEG Artisitc και την PolyArts που τα έκαναν όλα πραγματικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.