Η Κυρά της Ρω, του Γιάννη Σκαραγκά στο Θέατρο Γκλόρια

Με αφορμή τη ζωή της Κυράς της Ρω, της κατά κόσμον Δέσποινας Αχλαδιώτη, ο διεθνώς βραβευμένος συγγραφέας Γιάννης Σκαραγκάς γράφει ένα συγκινητικό και βαθιά ανθρώπινο κείμενο με αφορμή τη γυναίκα που έγινε σύμβολο γενναιότητας, πατριωτισμού και γυναικείας χειραφέτησης. Ο εμβληματικός μονόλογος «Η Κυρά της Ρω» ξεκίνησε το ταξίδι του στις θεατρικές σκηνές το 2017, «γύρισε» τον κόσμο σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία όπου και αν παρουσιάστηκε και τώρα επιστρέφει στο θέατρο Γκλόρια, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει τη μοναχική ηρωική ζωή της Δέσποινας Αχλαδιώτη.

Σκηνοθετεί ο Σταύρος Λίτινας. Ερμηνεύει η Φωτεινή Μπαξεβάνη

Κάθε Σάββατο στις 18:00

16€

Θέατρο Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Αθήνα

Ο Νίκος Ξυδάκης στην Εθνική Πινακοθήκη μ’ ένα μουσικό ποιητικό σχεδίασμα για τον Διονύσιο Σολωμό

Στις 25 Μαρτίου η Εθνική Πινακοθήκη φιλοξενεί τον Νίκο Ξυδάκη ο οποίος θα παρουσιάσει την παράσταση με τίτλο «Διονύσιος Σολωμός. Προς τον Κύριον Γεώργιο Δε Ρώσση», ένα μουσικό ποιητικό σχεδίασμα, σε σύνθεση και ερμηνεία του ίδιου του καλλιτέχνη με τη συνοδεία εννιαμελούς ορχήστρας.

Δευτέρα 25/3 στις 20:00

15€

Αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση», Εθνική Πινακοθήκη, Βασ. Κωνσταντίνου 50, Αθήνα

«Κήπος σωματιδίων»: Από το CERN στο Μέγαρο Μουσικής ο εικαστικός Νίκος Παπαδόπουλος

Αξιοποιώντας ένα πλούσιο αρχειακό και βιωματικό υλικό από την παραμονή του, το 2015, στο πειραματικό κέντρο πυρηνικών ερευνών και σωματιδιακής φυσικής CERN της Γενεύης, ο εικαστικός Νίκος Παπαδόπουλος παρουσιάζει την έκθεση «Κήπος σωματιδίων» στο Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιο του εικαστικού προγράμματος του annexM, σε επιμέλεια της Άννας Καφέτση. Μεγάλες γλυπτικές και εικαστικές εγκαταστάσεις, ενότητες σχεδίων σε χειροποίητο χαρτί φτιαγμένο στο Νεπάλ από ένα είδος δάφνης, συμμετοχική περφόρμανς, ηχότοπος και προβολή βίντεο περιλαμβάνονται στην έκθεση, που φιλοξενείται στον εναλλακτικό εκθεσιακό χώρο της Υπηρεσιακής Αυλής του Μεγάρου Μουσικής. Όλα τα έργα αποτελούν νέες παραγωγές, και οι θεματικές τους βασίζονται στο υλικό που συνέλεξε ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια του ερευνητικού residency στο CERN: φωτογραφίες και βίντεο, σημειωματάρια, καταγραφές μαθημάτων, προσωπικές ξεναγήσεις σε πειράματα και συνεντεύξεις με επιστήμονες από όλο τον κόσμο.

Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή: 12:00 – 20:00, Πέμπτη: 13:00 – 21:00

5€, μειωμένο 3€

Υπηρεσιακή Αυλή, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα (είσοδος από Κόκκαλη)

