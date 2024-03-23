Κάποιοι ήρωες προσπαθούν να διώξουν τις υποψίες από το πρόσωπό τους ενώ κάποιοι άλλοι δρουν παρορμητικά με καταστροφικά αποτελέσματα, στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Ο Κίτσος αποφασίζει να παρακάμψει τις «εντολές» της Χρυσοστόμης και πάει στην κλινική με σκοπό να πει τα πάντα στον Ανδρέα.

Η Μάρμω, «εγκλωβισμένη» από τους άντρες της ασφάλειας του Ανδρέα, προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσει με τον Κίτσο ώστε να τον αποτρέψει από το να κάνει κάτι που θα το μετανιώσουν και οι δύο.

Στο Γραμματικό, προσπαθούν όλοι να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν τον Στέφανο από την γκρεμισμένη στοά. Ενώ λίγο πιο πέρα, ο Μαρμάρης εκμεταλλεύεται την απουσία της Μιρέλλας και μπαίνει στο σπίτι της για να της «φυτέψει» τον ασύρματό του ώστε να την ενοχοποιήσει.

Η Δέσποινα, έχοντας μάθει από τον Γεράσιμο ότι ο Στάθης έχει αρχίσει να σκαλίζει το παρελθόν του πατέρα του και της ΦΙ-ΠΑΝ, πηγαίνει στον Φάνη για να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν τον ανιψιό τους.

Παράλληλα, η Λιάνα κι ο Γαζής βρίσκουν έναν τρόπο να κάνουν την Ουρανία να σιγουρευτεί πως ο μικρός Σπύρος είναι καλά και δεν την έχει ξεχάσει.

instagram.com/pantheoi.official/

facebook.com/pantheoi.official/

#Pantheoi



«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Μελέτης Γεωργιάδης (Όμηρος Γαλάτης), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Γιάννης Ζαφείρης (Γεράσιμος Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Χριστόφορος Μπαρμπαγιάννης (Μανιάτης), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.