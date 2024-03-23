Οι ταινίες που θα δούμε το Σαββατοκύριακο σε TV και πλατφόρμες

99 Φεγγάρια στο COSMOTE CINEMA 1HD, 23/03 στις 23:00

Δραματική ταινία ελβετικής παραγωγής του 2022

Σκηνοθεσία: Γιαν Γκάσμαν , Ηθοποιοί: Βαλεντίνα ντι Πάτσε,Ντομινίκ Φελμάν,Ντάνι Εξνάρ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Εκείνη είναι επιστήμονας που έχει συνηθίσει να έχει τα πάντα υπό έλεγχο. Εκείνος αναζητά το νόημα της ζωής στον κόσμο των ναρκωτικών. Αν και διαφορετικοί, οι δυο τους συναντιούνται και παρασύρονται σε μια παθιασμένη ερωτική σχέση.

Βαλκανιζατέρ στην ΕΡΤ3, 23/03 στις 22:30

Κωμωδία-road movie, συμπαραγωγής Ελλάδας-Γαλλίας-Βουλγαρίας-Ελβετίας 1997.

Ο Σταύρος και ο Φώτης, τριανταπεντάρηδες και άφραγκοι, φίλοι κολλητοί, χαρακτήρες αντίθετοι, προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια κωμόπολη της Βόρειας Ελλάδας. Μαθαίνουν ότι στη Βουλγαρία μπορούν να πλουτίσουν, κάνοντας μαύρη αγορά με δολάρια. Αποφασίζουν να δοκιμάσουν την τύχη τους και το ταξίδι τους γεμάτο ιστορίες και απρόοπτα, πάνω σ’ ένα παλιό αυτοκίνητο, αρχίζει… Ανατολή και Δύση. Βαλκάνια και Ευρώπη. Τα χέρια αλλάζουν τα δολάρια σε λέβα και τα λέβα σε ελβετικά φράγκα. Η κομπίνα έγινε, αλλά πώς θα τελειώσει;

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Γκορίτσας, Παίζουν: Στέλιος Μάινας, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Γιώτα Φέστα, Θάνος Γραμμένος, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Μπέσυ Μάλφα

Ραγισμένες Αγκαλιές στο COSMOTE CINEMA 2HD, 24/03 στις 23:45

Κοινωνική ταινία ισπανικής παραγωγής του 2009

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ , Ηθοποιοί: Πενέλοπε Κρουζ,Λουίς Ομάρ,Μπλάνκα Πορτίγιο

Αφιέρωμα: Πέδρο Αλμοδόβαρ. Ένας άντρας γράφει, ζει και αγαπά μέσα στο σκοτάδι. Πριν από 14 έτη έχασε το φως του και τη γυναίκα της ζωής του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα. Ένα βράδυ ξεκινά να αφηγείται την ιστορία του… μια ιστορία συγκινητική και τραγική.

