Glen Powell: Ακολουθεί το παράδειγμα του Matthew McConaughey και μετακομίζει στο Τέξας

Ο Aμερικανός ηθοποιός Γκλεν Πάουελ αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ και να μετακομίσει στην πατρίδα του, το Τέξας.

Αφού έζησε στο Λος Άντζελες για περισσότερα από 15 χρόνια, δήλωσε στο «The Hollywood Reporter» ότι μετακομίζει στο Όστιν, για να είναι πιο κοντά στην οικογένειά του και να πάρει το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο του Τέξας.

Ο Πάουελ, του οποίου η καριέρα εκτοξεύτηκε με την ταινία «Top Gun: Maverick» που έσπασε τα ταμεία το 2022 και την επόμενη χρονιά με το «Anyone But You», υπογράμμισε ότι στα 35 του είναι έτοιμος για αυτή την αλλαγή ορίζοντας ότι το σημαντικότερο κέρδος του ότι «έφτασε σε αυτό το σημείο στο Χόλιγουντ είναι ότι τώρα μπορεί να φύγει από το Χόλιγουντ».

Glen Powell — mentored by Tom Cruise and on every studio wish list — is returning to his native Texas to party with his folks, escape the L.A. fishbowl and finally graduate college. But don’t worry, you’ll still be seeing him everywhere: https://t.co/TeApGlq52C pic.twitter.com/WInfZXd4nX — The Hollywood Reporter (@THR) May 22, 2024

«Είναι σαν να κέρδισα τη δυνατότητα να επιστρέψω στην οικογένειά μου» συμπλήρωσε ο διάσημος πρωταγωνιστής προσθέτοντας ότι ενίσχυσε την απόφασή του το παράδειγμα του Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος μετακόμισε μαζί με την οικογένεια του στο Τέξας από το Μαλιμπού κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 το 2020.

Μιλώντας σε συνεντεύξεις ο ΜακΚόναχι είχε τονίσει τη δύσκολη, αλλά τελικά σωστή απόφαση που πήρε.

«Μου είπε: 'Το Χόλιγουντ είναι σαν το Matrix, φίλε. Μπαίνεις στην πρίζα και όλα είναι ένας ψεύτικος κόσμος. Μετά πάω στο Όστιν και βγάζω το καλώδιο από την πρίζα. Εκεί είναι όλα αληθινά…οι φίλοι μου, η οικογένειά μου», θυμήθηκε ο Πάουελ και συμπληρώνει. «Και έχει δίκιο. Αν είσαι εδώ, ζεις το Matrix όλη την ώρα, δεν υπάρχει διαχωρισμός αυτών των κόσμων. Και για μένα, ειδικά τώρα που οι γονείς μου μεγαλώνουν όπως και τα ανίψια μου θέλω έναν διαχωρισμό αυτών των κόσμων».

Σύμφωνα με το ΕΤ, πρόσφατα ο σταρ αγόρασε ένα σπίτι σε κοντινή απόσταση από τους γονείς του, οι οποίοι έχουν κάνει guest εμφανίσεις σε όλες σχεδόν τις ταινίες του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

