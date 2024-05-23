Μέντιουμ: Πρεμιέρα της ταινίας της Χριστίνας Ιωακειμίδη στο Σινέ Κάρμεν με συναυλία της Μάρθας Φριντζήλα

Με μία συναυλία της Μάρθας Φριντζήλα θα υποδεχτεί τους θεατές του «Μέντιουμ» η Weirdwave, στην πρεμιέρα της ταινίας, την Πέμπτη 23 Μαΐου στις 20.30, στον θερινό κινηματογράφο Κάρμεν. Η συναυλία και η προβολή της ταινίας της Χριστίνας Ιωακειμίδη, θα γίνουν παρουσία των συντελεστών οι οποίοι θα συνομιλήσουν με το κοινό. Η Μάρθα Φριντζήλα και ο Παναγιώτης Τσεβάς θα παρουσιάσουν επί σκηνής μια μουσική παράσταση για φωνή και ακορντεόν. Οι δυο καλλιτέχνες μας καλούν σε μια μουσική περιπλάνηση σε γνωστά και άγνωστα μουσικά τοπία σε μία προσπάθεια «να τινάξουμε από πάνω μας την σκόνη της καθημερινότητας». Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία της Μάρθας Φριντζήλα, τραγούδια Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού αιώνα, καθώς και παραδοσιακά και «λαϊκά» τραγούδια.

Πέμπτη 23 Μαΐου 2024, 20.30

Tιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ (συναυλία και ταινία)

Κινηματογράφος Κάρμεν, Παπαδά 40, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0699 8250

Athens Music Week: Οι Youth Valley στο Arch Club

Για ακόμη μία χρόνια το Athens Music Week (AMW) επιστρέφει από τις 22 έως τις 25 Μαΐου στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και σε κεντρικούς συναυλιακούς χώρους της πόλης για ένα εορταστικό τετραήμερο γεμάτο συζητήσεις, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά workshops, διαδραστικές εμπειρίες, πάρτι και φυσικά πολλές showcase συναυλίες από εγχώρια και διεθνή ονόματα. Πέμπτη 23/5, 21:40: Οι Youth Valley στο Arch Club: Οι Youth Valley, μια indie μπάντα με έδρα την Αθήνα (Ελλάδα) που δημιουργήθηκε το 2019, συνδυάζει άψογα το post-punk, την ονειρική pop και το shoegaze. *Ανακαλύψτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Πέμπτη 23/5, 21:40

Εισιτήρια: more.com

Arch Club, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 111, Αθήνα

Peter Pan Alarm! Kunstlove De Large!: Έκθεση του Γερμανού καλλιτέχνη Jonathan Meese στην γκαλερί Bernier/Eliades

Η γκαλερί Bernier/Eliades έχει τη χαρά να φιλοξενεί, από τις 23 Μαΐου έως τις 10 Ιουλίου, την τρίτη ατομική έκθεση του Γερμανού καλλιτέχνη Jonathan Meese στην Αθήνα. Στην έκθεση «Peter Pan Alarm! Kunstlove De Large!, όνειρα, παραμύθια, φανταστικοί κόσμοι, μύθοι και η αντιπραγματικότητα συναντιούνται στον καμβά. Παρουσιάζεται μια σειρά έργων γύρω από ήρωες και χαρακτήρες όπως ο Peter Pan, η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, ο Καλιγούλας, ο βασιλιάς Αρθούρος, ο Flash Gordon και πολλοί άλλοι, με τον καλλιτέχνη να αναλαμβάνει ρόλο πρωταγωνιστή. Αντλώντας έμπνευση από μαγευτικούς κόσμους όπως η Disney αλλά και το Star Trek, το Space Odyssey κ.ά., ο καλλιτέχνης προσκαλεί το κοινό να εξερευνήσουν ένα καλειδοσκόπιο φανταστικών βασιλείων, με τους πίνακες να λειτουργούν σαν πύλες εισόδου σε άλλες πραγματικότητες, σύμπαντα χωρίς ιδεολογία, «μαγικά δωμάτια» απαλλαγμένα από πολιτικές ή θρησκευτικές ταυτότητες.

Διάρκεια έκθεσης: Από 23 Μαΐου έως 10 Ιουλίου 2024 | Εγκαίνια: Πέμπτη 23 Μαΐου, 19:00 – 21:00

Ωράριο: Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 18:30, Σάββατο: 12:00 – 16:00

Γκαλερί Bernier/Eliades, Επταχάλκου 11, Αθήνα, Τηλ: 30 210341-3935-7

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.