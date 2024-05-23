Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο Δημήτρης Σταρόβας αργά χθες βράδυ είχε κι ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής και η νύχτα που ακολούθησε δεν ήταν εύκολη. Ούτε για εκείνον, ούτε για τη σύντροφο της ζωής του, Άννα Σταθάκη, που είναι συνέχεια δίπλα του και περιμένει ψύχραιμη, να ενημερωθεί από τους γιατρούς

Όπως έγινε γνωστό, σχεδόν, από την πρώτη στιγμή το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο 61χρονος καλλιτέχνης, πέρα από τη δημιουργία του θρόμβου που προκάλεσε και το εγκεφαλικό επεισόδιο, ήταν η υψηλή αρτηριακή πίεση που οι γιατροί έδιναν μάχη για να καταφέρουν να ελέγξουν.

Η ίδια η Άννα Σταθάκη που ξέρει καλά πόσο πολύ αγαπάει ο κόσμος τον άνθρωπό της, σχεδόν καθημερινά ενημερώνει για τις εξελίξεις στην υγεία του, ενώ μόλις χθες, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή, αποκάλυπτε, μεταξύ άλλων, ότι ξεκίνησαν λογοθεραπεία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στην ομιλία του.

Είπε ακόμα ότι η κατάσταση της υγείας του δείχνει να σταθεροποιείται, ότι η επικοινωνία γίνεται ακόμα με αρκετές δυσκολίες, αλλά τον καταλαβαίνουν πιο εύκολα πλέον. Και τέλος αποκάλυψε πως ο Δημήτρης Σταρόβας δεν βιάζεται να βγει από το νοσοκομείο γιατί νιώθει ασφαλής εκεί.

Και όπως δείχνουν οι εξελίξεις δίκιο είχε τελικά, αφού η παραμονή του στο νοσοκομείο έδωσε και την ευκαιρία στους θεράποντες ιατρούς να αντιμετωπίσουν γρήγορα και αποτελεσματικά και το επεισόδιο της κολπικής μαρμαρυγής που προέκυψε. Φυσικά αναμένονται νέες εξετάσεις και να ρυθμιστεί το θέμα της υψηλής πίεσης που είναι πρωτεύον, πριν γίνει η οποιαδήποτε συζήτηση για την έξοδό του από το νοσοκομείο.



