Matthew McConaughey: Άφησε το Χόλιγουντ και ζει με την οικογένειά του στο Τέξας

Ο Matthew McConaughey και η σύζυγός του, Camila Alves, μίλησαν για το ρομάντζο τους που διαρκεί σχεδόν δύο δεκαετίες και για την οικογενειακή τους ζωή, ενώ αναλογίστηκαν τη μετακόμισή τους από το Χόλιγουντ στο Τέξας.

Το υπέροχο ζευγάρι κοσμεί το εξώφυλλο του «Southern Living» και «ξεδίπλωσε» τη νέα του πραγματικότητα από τότε που άφησε το Μαλιμπού -με τους γιους τους Levi, Livingston και την κόρη τους Vida-για περισσότερη ιδιωτικότητα το 2014.

«Ζούσαμε μια ευτυχισμένη ζωή στο Μαλιμπού. Είχαμε ένα πανέμορφο σπίτι που χτίσαμε μαζί. Εκεί μεγαλώναμε τα παιδιά μας. Καλλιεργούσα τα πάντα στην αυλή. Είχα μέλισσες και έφτιαχνα το δικό μου μέλι», ανέφερε η μητέρα τριών παιδιών.

Μετά από μια οικογενειακή κρίση, η οποία έφερε την οικογένειά τους στο Όστιν του Τέξας, η Alves παρατήρησε μια αλλαγή στην ενέργεια και τη διάθεση του συζύγου της.

«Θέλεις να μετακομίσεις εδώ, έτσι δεν είναι;», θυμάται να τον ρωτάει. Και το όνειρό τους έγινε πραγματικότητα… Ο McConaughey, ο οποίος γεννήθηκε στο Uvalde του Τέξας και μετακόμισε στο Longview το 1980, παραδέχτηκε ότι η μετάβαση από το Μαλιμπού στο Τέξας ήταν πιο δύσκολη για τη σύζυγό του, καθώς έχει ζήσει μόνο στη Βραζιλία, στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες.

Παρόλα αυτά, τόνισε ότι η ανατροφή της στη Βραζιλία δεν ήταν πολύ διαφορετική. Επίσης, το ζευγάρι περιέγραψε ορισμένες από τις παραδόσεις τους στο Τέξας, όπως το γεγονός ότι πηγαίνει στην εκκλησία και πώς ο αθλητισμός έγινε αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή των παιδιών.

An ardent champion of the Lone Star State, Matthew McConaughey is a Southerner through and through. Read our conversation with @McConaughey and @iamcamilaalves about their family traditions and love for Texas: https://t.co/Rdiq6DP1jK pic.twitter.com/YsGzuNMIgI — Southern Living (@Southern_Living) March 7, 2024

Η Camila Alves και ο McConaughey γνωρίστηκαν στο νυχτερινό κέντρο Hyde του Χόλιγουντ το 2006, στο απόγειο της φήμης του, ενώ εκείνη εργαζόταν ως μοντέλο. Παντρεύτηκαν έξι χρόνια αργότερα στο Όστιν του Τέξας, έχοντας δίπλα τους τους πιο «κοντινούς» τους ανθρώπους, όπως τους Reese Witherspoon, Kenny Chesney και Woody Harrelson.





