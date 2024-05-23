H μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Η λέξη-κλειδί στην κουζίνα μαμάς είναι … «γρήγορα»

Ο Αντώνης και η Βασιλική έχουν καταφέρει να κερδίσουν 3.000 ευρώ μέχρι στιγμής και στο σημερινό επεισόδιο έρχονται με περισσότερη αυτοπεποίθηση στις ικανότητές τους. Απέναντί τους, θα βρουν την Αγγελική με τη μητέρα της, τη Γιώτα που πιστεύουν πως θα καταφέρουν να εκτοπίσουν το ζευγάρι από την κουζίνα της Μαμάς.

Για τέταρτη φορά, η Βασιλική δίνει οδηγίες και ο Αντώνης πιάνει κατσαρόλες και κουτάλες για να μαγειρέψει ένα γευστικό πιάτο, που θα εντυπωσιάσει τον Έκτορα. Η συνταγή για σήμερα είναι «μακαρονάδα του ψαρά» αλλά ο χρόνος πιέζει και τα λάθη αυξάνονται. Θα καταφέρουν να στήσουν έγκαιρα το πιάτο τους;

Η Γιώτα και η Αγγελική έχουν την κλασική σχέση μαμάς και κόρης με τα άπειρα τηλεφωνήματα κατά τη διάρκεια της μέρας. Αφού και οι δύο διηγηθούν στον Μάρκο πώς γνώρισαν τους συντρόφους τους, ρίχνονται στη μαγειρική μονομαχία για να ετοιμάσουν «αγκινάρες αλα πολίτα με χοιρινό». Θα καταφέρει η Αγγελική να αναφωνήσει «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» ή ο Έκτορας θα έχει αντίθετη γνώμη, μετά από τη δοκιμή;

