Free City: 3 δωρεάν εκδηλώσεις στην πόλη για τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου

1. Mykonian Pastoral: Προβολή του ντοκιμαντέρ της Ελιάνα Αμπραβανέλ από το ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) συνεχίζει τις προβολές του μηνιαίου κύκλου, με τίτλο «Απογεύματα με ελληνικά ντοκιμαντέρ», στο κτήριο του Ιδρύματος, στον Ταύρο, με επιλεγμένα ντοκιμαντέρ της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 προβάλλεται το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Mykonian Pastoral», σε σενάριο-σκηνοθεσία της Ελιάνας Αμπραβανέλ. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σκηνοθέτρια. Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει μια άγνωστη πλευρά της Μυκόνου, προβάλλοντας τους συνεχιστές των παραδόσεων μιας άλλης εποχής, που επιβιώνουν στη Μαού, τη μοναδική αγροτική περιοχή στο νησί των Ανέμων. Εκεί, θα συναντήσουμε κάποιους αυθεντικούς Μυκονιάτες, οι οποίοι ως οι τελευταίοι αυτόχθονες ενός από τα πιο κοσμοπολίτικα νησιά στον κόσμο, αναζητούν καταφύγιο από τον τουριστικό κατακλυσμό που απειλεί να τους αφανίσει. Η ταινία απέσπασε το 2ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους καθώς και το Βραβείο Φωτογραφίας (Ζωή Μαντά) στο 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ-docfest (2023).

12/02, 18:30

ΠΙΟΠ, Βιβλιοθήκη-Ιστορικό Αρχείο, Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος

