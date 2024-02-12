Survivor 2024: Τέλος το σερί των Διασήμων - Η πρώτη υποψήφια

Μετά από μια καταστροφική εβδομάδα πείνας και υποψηφιοτήτων, η μπλέ ομάδα ενισχυμενη και με τις νέες προσθήκες, κατάφερε να βρει την ψυχολογία και να πάρει την πρώτη ασυλία της εβδομάδας.

Τον καθοριστικό τελευταίο πόντο έφερε ο καλοθρεμένος James Καφετζής μαζί με την Σταυρούλα Χρυσαειδή. Με τη λήξη της αναμέτρησης θυμήθηκε τον Τριαντάφυλλο και τον πανηγυρισμό που του έταξε.

Ο Ροδίτης είχε φέρει και νωρίτερα πόντο και τον πανηγύρισε με έναν ξεχωριστό και πρωτότυπο τρόπο.

Στο Συμβούλιο που ακολούθησε, η ομάδα των Διασήμων έπρεπε να υποδείξει τον πρώτο μονομάχο. Όπως είχαν προβλέψει οι Μπλε ήδη από την πρηγούμενη δευτέρα, η παίκτρια αυτή ήταν η Ζωή Ασουμανάκη. Η ίδια ωστόσο δεν φάνηκε να είναι απόλυτα σύμφωνη.

Πηγή: skai.gr

