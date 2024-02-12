Survivor 2024: Δύο «επιστροφές» και τρεις νέοι παίκτες!

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Αλλά ποιος λέει ότι δεν μπορούν να ξαναρχίσουν; Αυτό πρέπει να σκέφτηκαν Σταυρούλα Χρυσαειδή και James Καφετζής. Οι δύο πρώην παίκτες επέστρεψαν στο παιχνίδι ως συμπαίκτες στην ομάδα των Μαχητών.

Οι Μαχητές υποδέχθηκαν τους δύο παίκτες στην καλύβα. Οι Διάσημοι ωστόσο έμελλε να γευτούν ολοκληρωτικά την κρυάδα λίγο πριν τον αγώνα, εκεί που για δευτερόλεπτα ο Γιώργος Λιανός έπαιξε με την αγωνία τους.

Αφού έγινε ξεκάθαρο ότι οι δύο παίκτες εντάσσονται στην Μπλε ομάδα, ο παρουσιαστής κάλεσε και τις άλλες τρεις νέες προσθήκες του παιχνιδιού. Έλενα Αμανατίδου, Κωνσταντίνος Βουγιουκαλάκης και Θεοδωρής Τουρκογιώργος μοιράστηκαν σε Κόκκινη και Μπλε ομάδα αντίστοιχα.

Οι μάχες αναμένονται ακόμα δυνατότερες και οι κόντρες ισχυρότερες!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.