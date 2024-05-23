Ο 68ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2024, που διεξήχθη στο Μάλμε της Σουηδίας, σημείωσε φέτος πρωτοφανή επιτυχία σε νούμερα τηλεθέασης και στα social media, προσελκύοντας ένα τεράστιο κοινό τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως.

Αύξηση της τηλεθέασης

Συνολικά 163 εκατομμύρια τηλεθεατές μέσω των 37 δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων που συμμετείχαν στην Eurovision 2024 παρακολούθησαν τις ζωντανές μεταδόσεις των δύο ημιτελικών και του μεγάλου τελικού.

Η συνολική απήχηση του διαγωνισμού αυξήθηκε κατά 1 εκατομμύριο σε σύγκριση με το 2023 και κατά 2 εκατομμύρια σε σύγκριση με το 2022.

Το ποσοστό τηλεθέασης του Μεγάλου Τελικού ανήλθε στο 46,7%, το υψηλότερο από το 2006 και σχεδόν τριπλάσιο από τον συνήθη μέσο όρο των καναλιών που τον προέβαλαν (17,6%).

Στο νεανικό κοινό (15-24 ετών), το ποσοστό τηλεθέασης του Μεγάλου Τελικού ήταν 58,6%, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η χώρα που φιλοξένησε τον διαγωνισμό, η Σουηδία, σημείωσε παρόμοια τηλεθέαση με την περσινή έκδοση, με 2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές να συντονίζονται για τον Μεγάλο Τελικό. Το ποσοστό τηλεθέασης της Σουηδίας έφτασε το 87,3%, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί για την Eurovision από το 2000.

Σε σχεδόν τις μισές χώρες (18 από τις 37), η Eurovision είχε πάνω από το 50% του μεριδίου τηλεθέασης, με την Ισλανδία να ηγείται με 96% και άλλες σκανδιναβικές χώρες να ακολουθούν (Σουηδία 87,3%, Νορβηγία 85,5% και Φινλανδία 83,1%).

Η Κροατία, που κατέκτησε τη δεύτερη θέση και πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της, κατέγραψε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση και το μεγαλύτερο μερίδιο τηλεθέασης από το 2006, με 1,1 εκατομμύρια τηλεθεατές και 73,2% αντίστοιχα.

Η απήχηση στο TikTok

Ο διαγωνισμός γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στις νέες ομάδες καταγράφοντας το υψηλότερο μερίδιο κοινού στην ιστορία του θεσμού σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία.

Με τη δύναμη των κοινωνικών μέσων, τα βίντεο με το hashtag #Eurovision2024 συγκέντρωσαν 6,5 δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok, σημειώνοντας αύξηση 1,7 δισεκατομμυρίων προβολών σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο διαγωνισμός έφτασε σε σχεδόν 500 εκατομμύρια λογαριασμούς στο TikTok, τετραπλασιάζοντας την απήχηση σε σύγκριση με το 2023.

H Eurovision στο Spotify

Επιπλέον, η επίσημη playlist της Eurovision 2024 αναδείχθηκε ως η πιο δημοφιλής playlist στο Spotify και βρέθηκε στις top 10 playlists του Apple Music παγκοσμίως την Κυριακή 12 Μαΐου, αντανακλώντας την επιρροή του διαγωνισμού στις μουσικές τάσεις.

