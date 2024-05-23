Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Σαν βόμβα έπεσε χθες βράδυ στα δημοσιογραφικά γραφεία ένα Δελτίο Τύπου που αποκάλυπτε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει κινήσει νομικές διαδικασίες κατά μέλους του στενού του περιβάλλοντος.

Η υπόθεση έγινε γνωστή αρκετά αργά χθες όταν στάλθηκε επίσημη ανάκοινωση-Δελτίο Τύπου από το γραφείο του ποινικολόγου Θεόδωρου Μαντά με την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μάθαμε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε «μείζονα αντιδικία» που αφορά στη διασφάλιση της περιουσιακής του κατάστασης και της επαγγελματικής του διαδρομής.

«Η Δικηγορική Εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΜΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχει αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση του κορυφαίου Έλληνα ερμηνευτή κ. Γεωργίου Μαζωνάκη σε μείζονα αντιδικία που αφορά στη διασφάλιση της περιουσιακής του κατάστασης και της επαγγελματικής του διαδρομής. Η ελληνική Δικαιοσύνη, αστική και ποινική, μέσω των αρμοδίων θεσμικών οργάνων της έχει πλέον το λόγο! Σήμερα έγινε το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή με την εκδίκαση Αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς» έγραφε η ανακοίνωση και τα τηλέφωνα πήραν φωτιά.

Αν και επίσημα τουλάχιστον δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση για το πρόσωπο με το οποίο ο δημοφιλής τραγουδιστής βρίσκεται πια στα δικαστήρια, ανεπίσημα κυκλοφορεί ήδη πως πρόκειται για πολύ κοντινό του πρόσωπο, με στενή συγγενική σχέση και πολλά χρόνια επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ τους.

Παρ’ όλο που όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα ψιθυρίζουν το όνομα αλλά και τη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την αντίδικη -πλέον- πλευρά κανείς δεν μιλάει ανοιχτά γι’ αυτό.

Αυτό είπε και η Φαίη Σκορδά σήμερα στο Fay’s Time με το ξεκίνημα κιόλας της εκπομπής:

«Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που συζητάμε όλοι από το πρωί, έχουμε κάνει όλοι κάποια τηλέφωνα, γιατί αφορά σ’ έναν καλλιτέχνη που αγαπάμε πολύ, έχει τη δική του ιστορία, είναι μοναδικός, είναι πολύ ιδιαίτερος» ήταν τα πρώτα της λόγια και συνέχισε:

«Μιλάμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και υπάρχει μια εξέλιξη, μια ανακοίνωση από τον δικηγόρο του τον κ. Θεόδωρο Μαντά, ένα Δελτίο Τύπου που ανακοινώνει ότι έχει καταφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη, έγινε το πρώτο βήμα για την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων για να υπερασπιστεί την περιουσιακή του κατάσταση αλλά εννοείται και την επαγγελματική του διαδρομή».

Στη συνέχεια ο Άγγελος Βουράκης αποκάλυψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι σε πολύ ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση από αυτή τη διαδικασία, ενώ και οι δύο παραδέχτηκαν πως όλοι στον χώρο ανεπίσημα γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόσωπο αυτό, αλλά κανείς δεν θέλει ούτε να μιλήσει, ούτε να εκτεθεί.

Και έπεται και συνέχεια, αφού η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που ανέλαβε την υπόθεση ήταν σαφέστατη. Τα ασφαλιστικά μέτρα που εκδικάστηκαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά ήταν το πρώτο βήμα σε αυτή τη μείζονα αντιδικία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.