Survivor: Μια συγκλονιστική μονομαχία - Δείτε το trailer

Μετά το χθεσινό αγώνισμα για την τέταρτη ασυλία σειρά απόψε έχει η αναμέτρηση Μπλε και Κόκκινων για το έπαθλο επικοινωνίας.

Χωρίς βοήθεια από τους All Star οι Survivors μπαίνουν με πάθος στη διεκδίκηση του επάθλου που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην επικοινωνία με τους δικούς τους ανθρώπους.

Κάθε πόντος μετράει και η απογοήτευση στις ήττες φέρνει έντονεςαντιδράσεις. Ο Χριστόφορος αστειεύεται με τη σημερινή αστοχία του Σταμάτη.

Ο παίκτης της Μπλε ομάδας εκνευρίζεται ακόμα περισσότερο και υπονοεί πως ο Χριστόφορος κάθεται χωρίς λόγο στον πάγκο.

Όσο οι Survivors αντιλαμβάνονται πως μπαίνουν στην τελική ευθεία τόσο αλλάζουν οι συμπεριφορές και οι σχέσεις μεταξύ τους…Γιώργος Παπαχαραλάμπους, Ντάνιελ Νούρκα, Χριστόφορος Ταξίδης και Σταμάτης Ταλαδιανός είναι έτοιμοι να μονομαχήσουν. Οι ανατροπές δε σταματούν και η χαρά διαδέχεται την απογοήτευση στους πάγκους.

Ποιοι τρεις Survivors θα νιώσουν την ασφάλεια της νίκης;



Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

