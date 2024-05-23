Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Πολύ συχνά βλέπουμε στα Social Media της διακεκριμένης αθλήτριας της ενόργανης, Βασιλικής Μιλλούση στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τις δύο κόρες που έχει αποκτήσει με τον Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιο Πρωταθλητή σύζυγό της, Λευτέρη Πετρούνια.

Η Σοφία και η Λένια, είναι πολύ κοντά στην ηλικία, έχουν μόλις έναν χρόνο διαφορά (η Σοφία γεννήθηκε το 2019 και η Ελένη το 2020) και είναι πολύ δεμένες μεταξύ τους και ήδη άρχισαν να ακολουθούν τα βήματα των διάσημων γονιών τους.

Πολύ λογικά, αφού από μωρά κιόλας, βρίσκονται πάντα στο πλευρό των γονιών τους ώρες στα γυμναστήρια, όπου προπονούνται. Εδώ και λίγο καιρό μάλιστα και οι δύο έχουν ξεκινήσει απλές ασκήσεις ενόργανης με τη μαμά Βασιλική να μην τις αφήνει λεπτό από τα μάτια της.

Όμως φαίνεται πως τουλάχιστον η μεγαλύτερη κόρη τους Σοφία, έχει κι άλλες επιρροές. Βλέπετε, έχει και διάσημο νονό, τον Χρήστο Μάστορα, που της έχει τεράστια αδυναμία και κυλιέται μέχρι και στα πατώματα για χάρη της.

«Αγαπημένη μου Σοφία , σου γράφω αυτό το γράμμα δύο μέρες μετά την βάφτιση σου. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που με αγάπησες και με άφησες να γίνω ο νονός σου. Είναι η πρώτη φορά που γίνομαι πνευματικός πατέρας και είχα τρομερή συγκίνηση και μεγάλο άγχος…

Όταν θα διαβάζεις αυτό το γράμμα, θέλω να ξέρεις ότι έχεις δύο υπέροχους γονείς που αγαπώ και θαυμάζω, οι οποίοι είμαι σίγουρος πως θα σε μεγαλώσουν με πολλή αγάπη. Θέλω να ξέρεις επίσης ότι θα είμαι πάντα δίπλα σου, στα εύκολα και στα δύσκολα, στα δυσάρεστα και στα ευχάριστα, στις επιτυχίες και στις αποτυχίες, στις ευκολίες και στα εμπόδια που θα συναντήσεις σε όλη σου τη ζωή.

Δεν θα είμαι εδώ μόνο για τα δώρα των Χριστουγέννων των γενεθλίων και την λαμπάδα του Πάσχα. Θα είμαι πάντα εδώ για ό,τι χρειαστείς.

Να γίνεις ένα σπουδαίο κορίτσι, ένας καλός και χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία όπως είναι και οι δύο σου γονείς. Σε φιλώ και σ ´αγαπώ πολύ. Ο νονός σου» της είχε γράψει σε ένα ποστ τον Ιούνιο του 2021, δύο ημέρες μετά τη βάφτισή της στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγιάς της Καταφυγιώτισσας στην περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας.

Και το εννοούσε. Ήταν και παραμένει πάντα δίπλα της έχοντάς της μεγάλη αδυναμία. Όπως κι εκείνη. Γι’ αυτό, όταν η Βασιλική Μιλλούση την είδε να «γρατζουνάει» το παιδικό πιάνο δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη και την τράβηξε βίντεο για να τρολλάρει τον στενό τους φίλο και νονό της Σοφίας, Χρήστο Μάστορα.

«Μάλλον φταίει το λάδι» έγραψε και περιμένουμε να δούμε τι έχει να πει ο Χρήστος για αυτό.





Πηγή: skai.gr

