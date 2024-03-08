Παρουσιάστηκε χθες το «ZARI», το τραγούδι με το οποίο η Ελλάδα και η Μαρίνα Σάττι θα διαγωνιστεί στη Eurovision 2024, τον Μάιο.

Το ZARI δένει ethnic, παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία, με την ιδιαίτερη χροιά της Μαρίνας Σάττι

Το τραγούδι και το βιντεοκλίπ της ελληνικής συμμετοχής παρουσιάστηκαν σε αποκλειστική μετάδοση, χθες βράδυ στην ΕΡΤ1 «Eurovision σε είδον», με παρουσιαστές τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.

Τα γυρίσματα για το video clip, έγιναν με φόντο τοποθεσίες της Αθήνας, όπως η Ακρόπολη, η Πλάκα, το Μοναστηράκι και το Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων, ο φακός εστίασε και σε άλλες χαρακτηριστικές περιοχές της Αττικής, ανάμεσα στις οποίες η Ομόνοια, ο Λυκαβηττός, η Ραφήνα, το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Υπό τις οδηγίες του Αυστραλού σκηνοθέτη Zac Wiesel, ο οποίος ανέλαβε την επιμέλεια του video clip, αναδεικνύονται η πολιτισμική κληρονομιά, η ιστορία και σύγχρονα τοπόσημα της χώρας.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.

Τέσσερις χορευτές θα πλαισιώνουν τη Μαρίνα Σάττι κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, στη σκηνή της Malmö Arena.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε! 🎙 M’ ένα τραγούδι με ελληνικό χρώμα, που έχει τον τίτλο «ZARI», η Μαρίνα Σάττι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 68ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της #Eurovision, που θα διεξαχθεί στο Μάλμε της Σουηδίας! ❤#Eurovision2024 🇬🇷 #EurovisionGR @ErtEurovision pic.twitter.com/puWGKgZ0Ki — ΕΡΤ (@ertofficial_) March 7, 2024

Πρόκειται για ένα τραγούδι, που με την ιδιαίτερη χροιά και την ξεχωριστή ερμηνεία της Μαρίνας Σάττι, παντρεύει σύγχρονα, παραδοσιακά και έθνικ στοιχεία, ενώ οι στίχοι μιλούν για την αγάπη αλλά και για τα ρίσκα που πρέπει να παίρνουμε κάποιες φορές, σαν μια ζαριά που ρίχνουμε και δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει.

Τη μουσική του τραγουδιού «ZARI» συνέθεσαν οι Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister. Το βιντεοκλίπ σκηνοθέτησε ο Αυστραλός Zac Wiesel.

Το τραγόυδι, «ZARI», είναι στην ελληνική γλώσσα, ενώ υπάρχουν και φράσεις στα αγγλικά. Μέσα σε ένα… γνήσιο ελληνικό σκηνικό, η Μαρίνα Σάττι τραγουδά με φόντο εμβληματικά σημεία της Αθήνας. Για τις ανάγκες των γυρισμάτων, ο φακός εστιάζει σε χαρακτηριστικές περιοχές της Αττικής, ανάμεσα στις οποίες η Ομόνοια, ο Λυκαβηττός, το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Creative director της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο πρώτο μέρος του Β’ Ημιτελικού, στις 9 Μαΐου 2024. Τους δύο Ημιτελικούς και τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision θα σχολιάσουν οι Θανάσης Αλευράς και Ζερόμ Καλούτα.

Οι στίχοι του τραγουδιού με το οποίο θα διαγωνιστεί η Ελλάδα στην Eurovision 2024:

«ZARI» – Οι στίχοι του τραγουδιού

Πόνος μη μας έρθει μακάρι

Πέφτω και κυλιέμαι σα ζάρι

Κάνω πως ξεχνάω τ’ όνομά σου

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα

Ο άνεμος για πού θα μας πάρει

Πέφτω και κυλιέμαι σα ζάρι

Κάνω πως ξεχνάω τ’ άρωμά σου

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου

I’m gonna do it my way

Στο μυαλό σου θα μπαινοβγαίνω

Γιατί δε μου ‘δωσες το χέρι

Ούτε για να πιαστώ

Κάποτε είχα πόνο για σένα κρυφό

Τ’ αφήνω όλα να βγούνε

Πάμε

Put your hands up

Κάνω ότι δεν ήτανε ψέμα

Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ

Να μας φέρει ό,τι θέλει

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι ας είναι να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Να μας φέρει ό,τι θέλει

Να μη θυμηθώ

Τις ώρες που κόντευα να τρελαθώ

Άσε να μη θυμηθώ

Δεν πίστευες

Το κάρμα ότι είναι αληθινό

Πάμε

Put your hands up

Κάνω ότι δεν ήτανε ψέμα

Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ TA)

Μόνη κι αν μένω

Πάντα σε περιμένω

Τρέμω σαν φλόγα

Σαν σπίρτο αναμμένο

Όταν χαράζει

με τρώει το μαράζι

μόνη πεθαίνω αν είσαι αλλού

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Να μας φέρει ό,τι θέλει

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι ας είναι να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Να μας φέρει ό,τι θέλει

Πόνος μη μας έρθει μακάρι

Πέφτω και κυλιέμαι σα ζάρι

Κάνω πως ξεχνάω τ’ όνομά σου

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα

Ο άνεμος για που θα μας πάρει

Πέφτω και κυλιέμαι σα ζάρι

Κάνω πως ξεχνάω τ’ άρωμά σου

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Να μας φέρει ό,τι θέλει

Κι ας είναι να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ)

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.