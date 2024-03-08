Rohtko: Η παράσταση του κορυφαίου Πολωνού σκηνοθέτη Łukasz Twarkowski επανέρχεται στη Στέγη

Από 8 έως 10 Μαρτίου ο Rohtko έρχεται και πάλι στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης με την ξεκάθαρη υπόσχεση πως όποιος το δει, δεν θα το ξεχάσει. Σαν τους πίνακες του Ρόθκο. Ο Łukasz Twarkowski, με μακρά συνεργασία με τον εμβληματικό επίσης Πολωνό σκηνοθέτη Krystian Lupa, παραδίδει ένα θέαμα-εμπειρία, στα όρια θεάτρου, σινεμά και video art, μια εικονοκλαστική παράσταση-βουτιά στο άδυτο της σύγχρονης τέχνης, με τον εξπρεσιονιστή Mark Rothko στο επίκεντρο. Πριν από λίγα χρόνια ένας πίνακας του πρωτοπόρου ζωγράφου του αφηρημένου εξπρεσιονισμού πουλήθηκε στο αστρονομικό ποσό των 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Μόνο που, όπως αποδείχθηκε, ο πίνακας ήταν πλαστός. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα απάτης στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης ξεσπά.

Παραστάσεις: 8 – 10 Μαρτίου 2024. | Παρασκευή – Κυριακή στις 19:00

Εισιτήρια: Κανονικό: 7, 25, 35, 45 €. Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 20, 28, 36 €. Παρέα 10+ άτομα: 18, 25, 32 €. Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €*. Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €. Συνοδός ΑμεA: 10 €. Προπώληση: tickets.onassis.org

τέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα. Τηλ: +30 210 900 5 800 (ΔΕ-ΠΑ 10:30 – 18:30)

Jazz στο Μουσείο: Δημήτρης Τσάκας «Sonic Horizons Trio» στο Ίδρυμα Γουλανδρή

Ο νέος κύκλος της σειράς συναυλιών του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή Jazz στο Μουσείο, που εξερευνά διαφορετικές πτυχές της Μεσογείου αντλώντας έμπνευση από την περιοδική έκθεση «Ο Νεοϊμπρεσιονισμός στα χρώματα της Μεσογείου», συνεχίζεται με την παράσταση «Color Science» από το Δημήτρης Τσάκας “Sonic Horizons Trio” feat. Στέλλα Βαλάση και Κίμωνας Καρούτζος την Παρασκευή 8 Μαρτίου. Το τρίο του Δημήτρη Τσάκα πραγματοποιεί ένα μουσικό ταξίδι επηρεασμένο από τα χρώματα της Μεσογείου. Με αφετηρία την Κωνσταντινούπολη και την ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ, ο έμπειρος σολίστας και οι συνοδοιπόροι του περιδιαβαίνουν μουσικές παραδόσεις σημαντικών σταθμών της Μεσογείου, της θάλασσας που ενώνει τόσους πολιτισμούς, για να καταλήξουν στον ισπανικό μουσικό ιμπρεσιονισμό του Manuel de Falla.

Παρασκευή 8/3, 20:30.

Εισιτήρια: Γενικό Εισιτήριο: 20€. Εισιτήριο για B&E Members: 16€. Προπώληση: more.com

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Οδός Ερατοσθένους 13 Αθήνα. Τηλ: T. 210 72 52 895. E. visit@goulandris.gr | https://goulandris.gr/el/

Vulnera: Έκθεση του Δημήτρη Πρωτοπαπά στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα»

Η έκθεση «Vulnera», η οποία εγκαινιάζεται, την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2024, στις 18:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων, είναι η δεύτερη ατομική έκθεση του Δημήτρη Πρωτοπαπά. Περιλαμβάνει έργα της τελευταίας δεκαετίας, λάδια, σχέδια και φωτογραφίες, με τα οποία ο καλλιτέχνης προσεγγίζει έννοιες όπως το τραύµα, το ανοίκειο, η φθαρτότητα, το αποτρόπαιο, το γκροτέσκο και το απόκρυφο. Ο τίτλος της έκθεσης παραπέμπει σε πληγές και σε μάρτυρες (martyrum vulnera) και με έναν λανθάνοντα τρόπο αποτελεί συνέχεια του τίτλου της πρώτης του έκθεσης, ο οποίος ήταν παρμένος από τη γνωστή ρήση του Ιερού Αυγουστίνου «inter faeces et urinam nascimur» («μεταξύ κοπράνων και ούρων γεννώμεθα»).

Εγκαίνια: Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024, 18:30-21:30.

Διάρκεια Έκθεσης: 8 Μαρτίου – Σάββατο 23 Μαρτίου 2024

Ωράριο: Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 19:00. Σάββατο/Κυριακή: 10:00 – 15:00

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων: Ηρακλειδών 66 και Θεσσαλονίκης – Θησείο. Τηλ: 210 3452150 | www.opanda.gr

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.